Умер Михаил Яснов

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27 октября в Петербурге в возрасте 74 лет умер поэт и переводчик Михаил Яснов.
Об этом сообщила его жена.
Михаил Давидович Яснов родился в 1946 году в Ленинграде, в 1970 году окончил филологический факультет Ленинградского университета. С середины 1970-х годов занимался детской литературой и художественным переводом.
Автор около ста книг стихотворений и прозы для детей, а также антологий и сборников детских писателей ХХ века. В числе самых известных произведений поэта сборник «Лекарство от зевоты» и стихотворение «Чучело-Мяучело». Стихи Михаила Яснова переведены на на французский, английский, польский, эстонский, латышский, румынский и другие языки. В 2014 году вышла книга статей и эссе о детской поэзии «Путешествие в Чудетство. Книга о детях, детской поэзии и детских поэтах».
Основными интересами Михаила Яснова в художественном переводе были французская поэзия и история французско-русских литературных связей. Опубликовано более ста книг переводов его стихов и прозы для детей. Среди книг Михаила Яснова «Избранные переводы» (2011), «Обломки опытов. Из французской поэзии. Переводы. Комментарии. Заметки на полях» (2016), «О французских поэтах и русских переводчиках» (2017).
С 1992 года Михаил Яснов был автором и ведущим программ Петербургского радио, посвященных детскому творчеству, с 2001 года вел литературный отдел газеты «Детский сад со всех сторон», с 2009 года – ежегодный творческий семинар фестиваля «Молодые писатели вокруг Детгиза». Кроме того, Михаил Яснов был председателем секции художественного перевода Союза писателей, руководил студией художественного перевода при Французском институте в Петербурге.
Лауреат многих литературных наград, среди которых премия имени Мориса Ваксмахера за лучший перевод французской художественной литературы (2003), премия имени Самуила Маршака за лучшие детские стихи (2005), премия «Мастер» за книги переводов Аполлинера, Пикассо и двухтомник избранных переводов французской лирики (2008), премия имени Корнея Чуковского за творческие достижения в отечественной детской поэзии (2009).
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