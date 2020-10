Объявлена программа Красноярской ярмарки книжной культуры

Фонд Михаила Прохорова объявил программу своего флагманского проекта, XIV Красноярской ярмарки книжной культуры (КРЯКК), которая пройдет в онлайн-формате 4 и 5 ноября.

В 2020 году все события КРЯКК, а также виртуальные павильоны с выставками, издательствами и книжными новинками будут доступны на сайте ярмарки.

Ежегодно ярмарка предлагает для обсуждения важную социальную тему, на этот раз в фокусе внимания один из самых дискуссионных феноменов современности — новая этика. Фонд Михаила Прохорова предлагает изучить происходящий здесь и сейчас процесс столкновения новой реальности и привычного набора этических ценностей, который породил напряжение в обществе во всех сферах жизни.



Интеллектуальная программа

В основную программу КРЯКК вошли круглые столы, лекции, дебаты и дискуссии.

На первый день запланированы лекция одного из хедлайнеров ярмарки Андрея Зорина «Лев Толстой. Опыт прочтения» и дискуссия «Тело и гендер на языке современного театра» с участием режиссера Юрия Муравицкого, театроведа и продюсера Алексея Платунова, исследовательницы и куратора Марины Исраиловой, вести дискуссию будет театровед Дина Годер.

Кроме того, у зрителей будет возможность увидеть и услышать, как записывался подкаст «Новая этика в кино» (при поддержке проекта Storytel), в котором кинокритик Антон Долин обсуждает с литературным критиком Галиной Юзефович, чем и кому грозит новая этика в кино, кого и от чего она спасает и ждут ли нас перемены не только в регламенте премии «Оскар», но и за ее пределами.

Специально для КРЯКК коллеги из просветительского проекта InLiberty проведут онлайн-дебаты «Меняет ли новая этика мир к лучшему?». Поэтесса, художница и активистка Дарья Серенко и философ и журналист Кирилл Мартынов взвесят пользу и вред, которые новая этика приносит обществу, и ответят на центральный вопрос: меняет ли она мир к лучшему. Ведущим дебатов выступит директор образовательных программ InLiberty Илья Венявкин.

По традиции на КРЯКК пройдут публичные дебаты премии «НОС», в ходе которых будет определен шорт-лист премии 2020 года. В этом году состав жюри премии обновился, в него вошли Константин Богданов (председатель жюри), Юлия Вронская, Егор Михайлов, Борис Павло́вич и Галина Юзефович. Эксперты премии: Лев Оборин, Агнешка Любомира Пиотровска и Николай Подосокорский.

Фонд Фридриха Науманна на основе собственных исследований подготовил дискуссию «Что важно? Разговор о ценностных ориентирах сквозь поколения», а в завершение ярмарки состоится диспут об острых вопросах в современном образовании совместно с коллегами из Свободного университета.

В программе также заявлены:

дискуссия об экспертной иерархии и демократизации принятия решений в искусстве (модератор — Алиса Прудникова);

лекция культуролога Оксаны Мороз «Инклюзия и онлайн-коммуникация: проигранная битва»;

круглый стол «Сахаров сегодня» о презумпции общечеловеческого над национальным и взаимоотношениях человека и технического прогресса.



Профессиональная программа

В рамках профессиональной программы ведущие эксперты в области развития учреждений культуры будут разбираться, какие «вечные» ценности лежат в основе деятельности современных библиотек и музеев, так ли они незыблемы и какие современные социальные процессы влияют на формирование новых этических норм.

Соорганизаторами профессиональной программы стали ИКОМ России и Российская библиотечная ассоциация.

На ключевой дискуссии «Инклюзия и разнообразие как ценности современного мира» эксперты обсудят установки на инклюзивность: что декларируется, а что происходит на самом деле, как российский опыт перекликается с мировым и как локальные проекты и задачи музеев и библиотек помогают решать глобальные проблемы.

Участниками круглого стола «Библиотеки и музеи: уроки пандемии. Новые этические вызовы. Прорывы и провалы» станут директор Государственной публичной исторической библиотеки России Михаил Афанасьев, заместитель министра культуры Красноярского края Анжелика Трофимова, заместитель директора ГМИИ имени А.С. Пушкина по цифровому развитию Владимир Определенов, куратор международных выставочных проектов и советник по международным отношениям Музея науки в Лондоне Александра Смирнова и президент НП АДИТ Наталия Толстая.



Программа «Мода»

Одним из центральных событий программы станет виртуальная выставка «Искусство маски». Для онлайн-маскарада были собраны и отсканированы в 3D более 30 работ, выполненных в самых разных материалах и техниках и вдохновленных разными смыслами, скрывающимися за маской. Среди участников онлайн-маскарада Анастасия Нефедова, Венера Казарова, МарияКолосовская, Анастасия Алехина и Дмитрий Шабалин.

Отзываясь на общую тему ярмарки, организаторы включили в программу лекции и дискуссии, объединенные общей темой моды и новой этики. Во время дискуссии «Мода и сложные во-просы: от объективации до апроприации» к Линор Горалик и Людмиле Алябьевой в прямом эфире из Нью-Йорка присоединится дизайнер Мария Казакова, основательница бренда Jahnkoy.

Также в программе круглый стол «Lessismore: практика, педагогика и пандемия» о том, как пандемия стимулировала развитие новых подходов к повседневному творчеству и творческих педагогических практик, прямые эфиры с дизайнерским дуэтом Gudrun&Gudrun (Фарерские острова) и с основателем финского экологичного бренда Lovia, дизайнером Оути Корпилааксо.

Важной частью программы остаются воркшопы, участники которых в этом году будут экспериментировать с AR-масками под руководством художников Анастасии Алехиной и Артура Минасяна, красить ткани на собственных кухнях вместе с дизайнером Ниной Вересовой, манипулировать с бытовыми фотографиями и превращать их в модные эдиториалы с дизайнером Линой Буксдорф.



Театральная программа

Программа подготовлена совместно с Международным летним фестивалем искусств «Точка доступа», многолетним партнером Фонда Михаила Прохорова.

Команда «ИМПРЕСАРИО» представит шоу-тренинг I don’t want to see this («Я не хочу это видеть»), в основе которого конфиденциальная обучающая презентация компании Facebook, опубликованная в газете The Guardian после утечки информации в 2017 году.

Режиссер Мария Пацюк и актер Николай Мулаков представят онлайн-перформанс «CLOUDME», своего рода «цифрового обнажения» в программе Zoom.



Детская программа

Программа состоит из мастер-классов, арт-читок, встреч с детскими авторами и дискуссий, организованных совместно с лучшими детскими издательствами.

Самых маленьких зрителей ждет поэтическая мастерская Леонида Кочеткова, встреча с легендарными канадскими писателями и иллюстраторами братьями Фэн, веселое чтение старой норвежской сказки про козликов Брюсе в исполнении переводчицы Ольги Дробот.

Для детей постарше пройдет встреча «20 загадок русской истории» с участием автора одноименной книги Тамары Эйдельман, а молодая французская писательница Клементина Бове расскажет о своей новой книге о любви к себе и жизни во всех ее проявлениях «Королевишны #3Колбаски».

Также в программе также дискуссия о войне, об отношении к новым открытиям и изобретениям и другие события, которые поднимут важные вопросы новой этики для детей.



Издательская программа

В этом году на сайте КРЯКК воссоздана схема издательских павильонов: посетители сайта смогут виртуально прогуляться по стендам, посмотреть книжные новинки, перейти на сайты издательств и заказать книги онлайн. Многие издатели подготовили специальные скидки для посетителей выставки.Традиционно книги на сумму 15 млн рублей будут приобретены у издательств-участников выставки для комплектования фондов библиотек Красноярского края в рамках гранта учредителя Фонда Михаила Прохорова.

Постоянные партнеры Красноярской ярмарки книжной культуры — Правительство Красноярского края и Администрация города Красноярска







