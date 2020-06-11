Объявлена тема КРЯКК-2020

Лигалайз: «Лучше — сейчас»
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Главной темой XIV Красноярской ярмарки книжной культуры (КРЯКК) станет «Новая этика». Ярмарка пройдет с 4 по 8 ноября 2020 года в МВДЦ «Сибирь» и на других площадках Красноярска.
Об этом сообщают организаторы ярмарки, Фонд Михаила Прохорова.
Участникам КРЯКК-2020 предлагается изучить происходящий здесь и сейчас процесс столкновения новой реальности и привычного набора этических ценностей, который породил напряжение в обществе во всех сферах жизни.
Программа ярмарки охватит наиболее острые вопросы новой этики, стоящие сейчас перед обществом: что такое «новая чувствительность», которой мы обязаны множеством кейсов «оскорбления чувств» и почему в некоторых случаях мы относимся к этим чувствам уважительно, а в других — считаем эти претензии манипуляциями различных акторов? Что такое равноправие сегодня, когда некоторые группы общества требуют «большего, чем у других, равноправия» во имя исправления несправедливости прошлого?
В фокусе программы и вопросы феминистского движения о безопасности и свободе, преимущества и опасности цифровой этики, а также процесс, в котором целые пласты культуры прошлого могут оказаться несоответствующими новой этике по законам современности.
В интеллектуально-дискуссионную программу КРЯКК-2020 войдут круглые столы, лекции, презентации специальных проектов и новых изданий. О своей работе в области новой этики расскажут профессионалы из разных областей: историки, культурологи, социологи, экономисты, урбанисты, музейные специалисты, писатели.
Подать заявку на участие в культурной программе можно до 30 июня 2020 года. Последний день приема заявок от издательств на участие в выставке – 15 сентября 2020 года.
Скачать формы заявок и узнать подробности об условиях участия можно в разделе КРЯКК на сайте Фонда Михаила Прохорова.
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