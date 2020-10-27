Вручена премия «Золотой софит»

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26 октября в ТЮЗе имени А.А. Брянцева состоялась 26-я церемония награждения лауреатов высшей театральной премии Петербурга «Золотой софит».
Список лауреатов опубликован на сайте премии. По итогам сезона 2019/2020 «Золотые софиты» присуждены в 23 номинациях:
«Государственные драматические театры»
Специальные призы экспертного совета присуждены Андрею Феськову за смелое погружение в парадоксы творчества (спектакль «Ночной писатель» в постановке Яна Фабра, Большой драматический театр имени Г.А. Товстоногова) и спектаклю «Ножницы» за игровую изобретательность в поиске интерактивных контактов со зрителем (режиссер Георгий Цнобиладзе, театр «Святая крепость»).
Музыкальные театры
Специальные призы экспертного совета присуждены Марине Годлевской, Сергею Николаеву и Игорю Яковлеву, коллективу создателей Энциклопедии «Санкт-Петербургский театр музыкальной комедии от А до Я», Татьяне Константиновне Ногиновой, художнику по костюмам — за многолетнюю успешную деятельность в музыкальном театре, Андрею Сорокину, солисту театра балета имени Леонида Якобсона — за воплощение образа Германна в балете «Пиковая дама», а также Детскому музыкальному театру «Зазеркалье» — за последовательное воспитание молодых актеров в эстетике театра «Зазеркалье».
Театры кукол
Специальный приз экспертного совета присужден Валентине Калистратовне Белецкой, доценту кафедры сценической речи Российского Государственного института сценических искусств — «За многолетний вклад в воспитание актеров театра кукол».
Негосударственные театры
Специальный приз экспертного совета присужден Анастасии Бешлиу и Ивану Кандинову — за дуэт Хармсов в спектакле «Исследование ужаса». Режиссер — Борис Павлович. Проект «Квартира».
Специальный приз номинационного совета присужден спектаклю «Наш класс». Режиссер — Дарья Шамина, руководитель постановки – Вениамин Фильштинский. Выпускной курс РГИСИ профессора В.М. Фильштинского — «За самое яркое впечатление прошедшего сезона».
Премии номинационного совета присуждены:
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