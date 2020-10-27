Вручена премия «Золотой софит»

Сцена из спектакля «Сирано де Бержерак» (номинация «Лучший спектакль на большой сцене» © Маргарита Миронова / Санкт-Петербургский театр «Мастерская»

26 октября в ТЮЗе имени А.А. Брянцева состоялась 26-я церемония награждения лауреатов высшей театральной премии Петербурга «Золотой софит».

Список лауреатов опубликован на сайте премии. По итогам сезона 2019/2020 «Золотые софиты» присуждены в 23 номинациях:

«Государственные драматические театры»

Номинация «Лучшая женская роль»: Ирина Цветкова — за роль Марии Васильевны, бабушки в спектакле «Как живется-можется» в постановке Татьяны Казаковой. Театр Комедии имени Н.А. Акимова.

— за роль Марии Васильевны, бабушки в спектакле «Как живется-можется» в постановке Татьяны Казаковой. Театр Комедии имени Н.А. Акимова. Номинация «Лучшая мужская роль»: Евгений Шумейко — за роль Сирано в Спектакле «Сирано де Бержерак» в постановке Александра Баргмана. Театр «Мастерская».

— за роль Сирано в Спектакле «Сирано де Бержерак» в постановке Александра Баргмана. Театр «Мастерская». Номинация «Лучшая роль второго плана»: Александр Сулимов — за роль Прохожего в спектакле «Валентин и Валентина» в постановке Юрия Цуркану. Театр имени Ленсовета.

— за роль Прохожего в спектакле «Валентин и Валентина» в постановке Юрия Цуркану. Театр имени Ленсовета. Номинация «Лучшая работа режиссера»: Александр Баргман — за постановку спектакля «Сирано де Бержерак».

— за постановку спектакля «Сирано де Бержерак». Номинация «Лучшая работа художника-сценографа»: Елена Жукова и Евгений Ганзбург — за целостность сценографии и светового решения спектакля «872 дня. Голоса блокадного города» в постановке Татьяны Ворониной. Театр «Суббота».

— за целостность сценографии и светового решения спектакля «872 дня. Голоса блокадного города» в постановке Татьяны Ворониной. Театр «Суббота». Номинация «Лучший спектакль на большой сцене»: «Сирано де Бержерак» в постановке Александра Баргмана. Театр «Мастерская».

в постановке Александра Баргмана. Театр «Мастерская». Номинация «Лучший спектакль на малой сцене»: «Лёха» в постановке Андрея Сидельникова. Театр «Суббота».



Специальные призы экспертного совета присуждены Андрею Феськову за смелое погружение в парадоксы творчества (спектакль «Ночной писатель» в постановке Яна Фабра, Большой драматический театр имени Г.А. Товстоногова) и спектаклю «Ножницы» за игровую изобретательность в поиске интерактивных контактов со зрителем (режиссер Георгий Цнобиладзе, театр «Святая крепость»).



Музыкальные театры

Номинация «Лучшая женская роль в оперном спектакле»: Олеся Петрова — за роль Амнерис в спектакле «Аида» в постановке Игоря Ушакова. Музыкальный руководитель и дирижер – Александр Ведерников. Михайловский театр.

— за роль Амнерис в спектакле «Аида» в постановке Игоря Ушакова. Музыкальный руководитель и дирижер – Александр Ведерников. Михайловский театр. Номинация «Лучшая мужская роль в оперном спектакле»: Петр Соколов — за роль Гумберта Гумберта в спектакле «Лолита» в постановке Славы Даубнеровой. Музыкальный руководитель — Валерий Гергиев, дирижер Кристиан Кнапп. Мариинский театр.

— за роль Гумберта Гумберта в спектакле «Лолита» в постановке Славы Даубнеровой. Музыкальный руководитель — Валерий Гергиев, дирижер Кристиан Кнапп. Мариинский театр. Номинация «Лучший хор в оперном спектакле»: Хор в спектакле «Лолита» Хормейстер — Павел Теплов. Постановка Славы Даубнеровой. Музыкальный руководитель – Валерий Гергиев, дирижер – Кристиан Кнапп. Мариинский театр.

Хормейстер — Павел Теплов. Постановка Славы Даубнеровой. Музыкальный руководитель – Валерий Гергиев, дирижер – Кристиан Кнапп. Мариинский театр. Номинация «Лучшая работа художника в музыкальном театре»: Вячеслав Окунев — за сценографию и костюмы к спектаклю «Скрипач на крыше» в постановке Льва Рахлина. Музыкальный руководитель – Юрий Крылов. Театр-фестиваль «Балтийский дом».



Специальные призы экспертного совета присуждены Марине Годлевской, Сергею Николаеву и Игорю Яковлеву, коллективу создателей Энциклопедии «Санкт-Петербургский театр музыкальной комедии от А до Я», Татьяне Константиновне Ногиновой, художнику по костюмам — за многолетнюю успешную деятельность в музыкальном театре, Андрею Сорокину, солисту театра балета имени Леонида Якобсона — за воплощение образа Германна в балете «Пиковая дама», а также Детскому музыкальному театру «Зазеркалье» — за последовательное воспитание молодых актеров в эстетике театра «Зазеркалье».



Театры кукол

Номинация «Лучший спектакль в театре кукол»: «Домашние монстры» в постановке Светланы Бень. Театр Karlsson Haus.

в постановке Светланы Бень. Театр Karlsson Haus. Номинация «Лучшая работа художника в театре кукол»: Александр Зыбин — за сценографию спектакля «Волшебное кольцо». Режиссер — Кирилл Смирнов. Театр «ТриЧетыре»

— за сценографию спектакля «Волшебное кольцо». Режиссер — Кирилл Смирнов. Театр «ТриЧетыре» Номинация «Лучший актерский ансамбль в театре кукол»: Актерский ансамбль спектакля «Крот, который мечтал увидеть солнце» в постановке Дианы Разживайкиной, Алексея Шульгача. Театр «Кот Вильям».



Специальный приз экспертного совета присужден Валентине Калистратовне Белецкой, доценту кафедры сценической речи Российского Государственного института сценических искусств — «За многолетний вклад в воспитание актеров театра кукол».



Негосударственные театры

Номинация «Лучший спектакль»: «Диджей Павел» . Режиссер Дмитрий Волкострелов. «театр post».

. Режиссер Дмитрий Волкострелов. «театр post». Номинация «Лучшая работа художника»: Анастасия Котова — за сценографию к спектаклю «Кролик P.S». Режиссер – София Капилевич. Театр «Цехъ».

— за сценографию к спектаклю «Кролик P.S». Режиссер – София Капилевич. Театр «Цехъ». Номинация «Лучшая работа актера»: Наталья Эсхи — за роль Марлен Дитрих в спектакле «Моя мать — М.» Режиссер – Юлия Панина. «Пан.Театр».



Специальный приз экспертного совета присужден Анастасии Бешлиу и Ивану Кандинову — за дуэт Хармсов в спектакле «Исследование ужаса». Режиссер — Борис Павлович. Проект «Квартира».



Специальный приз номинационного совета присужден спектаклю «Наш класс». Режиссер — Дарья Шамина, руководитель постановки – Вениамин Фильштинский. Выпускной курс РГИСИ профессора В.М. Фильштинского — «За самое яркое впечатление прошедшего сезона».

Премии номинационного совета присуждены:

Борису Эйфману — за создание уникального учебного комплекса — «Академии танца Бориса Эйфмана» и Детского театра танца».

— за создание уникального учебного комплекса — «Академии танца Бориса Эйфмана» и Детского театра танца». Творческой команде БДТ имени Г.А. Товстоногова — за успешную реализацию проектов в виртуальном пространстве «БДТ digital».

— за успешную реализацию проектов в виртуальном пространстве «БДТ digital». Людмиле Валентиновне Ковалевой, профессору, педагогу-репетитору Академии русского балета имени А.Я. Вагановой — за неоценимый вклад в развитие искусства балета.





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