В Беляево пройдет выставка к юбилею Пригова

© Галерея «Беляево»

30 октября в Центре идентичности галереи «Беляево» объединения «Выставочные залы Москвы» откроется выставка «Живите в Москве» – художественный проект по мотивам биографических зарисовок Дмитрия Александровича Пригова, приуроченный к его 80-летию.

Как сообщает сайт галереи «Беляево», драматургия выставки «Живите в Москве» выстраивается в соответствии с разделами одноименной книги Дмитрия Пригова «от детства и коммунальных реалий на Спиридоновке, Шаболовке, на задворках Остроумовской больницы в Сокольниках, посещений Дворца Пионеров на Пресне, недолгой работы слесарем на заводе «Зил» и погружения в монументально-декоративную скульптуру в Строгановке до яркой творческой жизни в кругу семьи и друзей в Герцогстве Беляевском».

В экспозиции будут, в частности, представлены фотографии спонтанной прогулки Дмитрия Пригова по центру Москвы с Евгением Поповым, когда хоронили Брежнева, а также авторская экскурсия Дмитрия Пригова по «писательским» местам Москвы из фильма «Москвадва».

Куратор выставки: режиссер, сценарист и писатель Максим Гуреев, автор биографических проектов о Д.А. Пригове — документального фильма «Москвадва» (2007) и книги «Пространство для эха» (2019).

Выставка «Живите в Москве» в Центре идентичности галереи «Беляево» продлится до 6 декабря.







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