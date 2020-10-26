Фирма «Мелодия» издала Муслима Магомаева на виниле

На фирме «Мелодия» вышла виниловая пластинка с архивными записями Муслима Магомаева.

На пластинке «Поет Муслим Магомаев» записаны песни Арно Бабаджаняна, Полада Бюльбюль-оглы, Марка Фрадкина, Аркадия Островского и других советских композиторов в исполнении Муслима Магомаева, а также самая известная песня его собственного сочинения – «Синяя вечность».

Большинство песен — «Город мой Баку», «Фиалки», «Лучший город Земли», «Мечты, мечты» и другие, были написаны специально для Муслима Магомаева.

Записи были осуществлены в 1964, 1966, 1968, 1969, 1971 и 1981 годах. Среди исполнителей Полад Бюльбюль-оглы, Лариса Мондрус, Оркестр кинематографии под управлением Владимира Терлецкого, Оркестр Большого театра СССР под управлением Александра Лазарева, инструментальные ансамбли под управлением Арно Бабаджаняна и Владимира Чижика.

Цифровое издание, вышедшее на платформах Apple Music, Spotify, «Яндекс.Музыке» и YouTube Music, содержит бонус-трек — песню Муслима Магомаева «Колыбельная падающих звезд», в записи которой участвовали вокальный квартет «Аккорд» и эстрадный оркестр под управлением Алексея Мажукова.







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