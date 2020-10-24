Вручена премия «Ясная Поляна»

© Литературная премия «Ясная Поляна»

23 октября в Большом театре состоялась 18-я церемония награждения лауреатов литературной премии «Ясная Поляна», учрежденной музеем-усадьбой Л.Н. Толстого и компанией Samsung Electronics.

Об этом сообщает сайт премии «Ясная Поляна».

В номинации «Современная русская проза» премия присуждена Евгению Чижову за книгу «Собиратель рая».

В номинации «Иностранная литература» лауреатами стали британская писательница Патрисия Данкер — автор романа «Джеймс Миранда Барри», — а также Виктор Сонькин и Александра Борисенко, которые перевели его на русский язык.

Победителем в номинации «События» названа книга Олега Павлова «Отсчет времени обратный» (составитель — Лилия Павлова).

Специальным призом Samsung «Выбор читателей» награжден Саша Филипенко за книгу «Возвращение в Острог», набравшую 72% голосов в голосовании на сайте премии.

В жюри премии в этом году входили советник президента РФ по вопросам культуры Владимир Толстой (председатель жюри), литературовед, литературный критик, писатель Павел Басинский, ректор Литературного института имени А.М. Горького, произаик Алексей Варламов, литературовед, писатель Евгений Водолазкин, писатель, публицист, литературный критик Валентин Курбатов и писатель Владислав Отрошенко.

Литературная премия «Ясная Поляна» присуждается с 2003 года писателям, произведения которых наследуют традиции классической литературы. Жюри премии выбирает выдающиеся художественные произведения в двух главных номинациях: «Современная русская проза» и «Иностранная литература», а также отмечает значительное событие в литературной жизни.

Призовой фонд премии «Ясная Поляна» составляет 6,7 млн рублей.







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