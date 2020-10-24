Вручена премия «Ясная Поляна»

Премия Драгомощенко: коллективный портрет накануне награждения
Николай Кононов, Линор Горалик, Данила Давыдов, Евгения Лавут и Владимир Аристов — о шортлистерах Премии АТД24 октября 2020449
23 октября в Большом театре состоялась 18-я церемония награждения лауреатов литературной премии «Ясная Поляна», учрежденной музеем-усадьбой Л.Н. Толстого и компанией Samsung Electronics.
Об этом сообщает сайт премии «Ясная Поляна».
В номинации «Современная русская проза» премия присуждена Евгению Чижову за книгу «Собиратель рая».
В номинации «Иностранная литература» лауреатами стали британская писательница Патрисия Данкер — автор романа «Джеймс Миранда Барри», — а также Виктор Сонькин и Александра Борисенко, которые перевели его на русский язык.
Победителем в номинации «События» названа книга Олега Павлова «Отсчет времени обратный» (составитель — Лилия Павлова).
Специальным призом Samsung «Выбор читателей» награжден Саша Филипенко за книгу «Возвращение в Острог», набравшую 72% голосов в голосовании на сайте премии.
В жюри премии в этом году входили советник президента РФ по вопросам культуры Владимир Толстой (председатель жюри), литературовед, литературный критик, писатель Павел Басинский, ректор Литературного института имени А.М. Горького, произаик Алексей Варламов, литературовед, писатель Евгений Водолазкин, писатель, публицист, литературный критик Валентин Курбатов и писатель Владислав Отрошенко.
Литературная премия «Ясная Поляна» присуждается с 2003 года писателям, произведения которых наследуют традиции классической литературы. Жюри премии выбирает выдающиеся художественные произведения в двух главных номинациях: «Современная русская проза» и «Иностранная литература», а также отмечает значительное событие в литературной жизни.
Призовой фонд премии «Ясная Поляна» составляет 6,7 млн рублей.
Понравился материал? Помоги сайту!
Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней
Лента наших текущих обновлений в Яндекс.Дзен
Подписывайтесь
на наши обновления!
Рассылка COLTA.RU
Канал COLTA.RU в Яндекс.Дзен
10:17Вручена премия «Ясная Поляна»
Вчера
18:13К онлайн-акции «Жыве Беларусь!» присоединяются музыканты из разных стран
16:49Центр Вознесенского запускает издательский проект
15:06«Эшколот» продолжает октябрьскую онлайн-программу
13:35Новый арт-объект Николая Полисского установлен в Москве
12:58Центр братьев Люмьер представит выставку Роба Вудкокса
11:52Российские и немецкие музыканты выступят на онлайн-фестивале современного джаза
22 октября 2020
17:34Объявлена программа «Декабрьских вечеров»
16:54Премьерные показы фильма «Женщина, которая убежала» пройдут в шести городахВсе новости
Николай Кононов, Линор Горалик, Данила Давыдов, Евгения Лавут и Владимир Аристов — о шортлистерах Премии АТД24 октября 2020449
Лидер «Браво» о проекте Los Havtanos, в котором он играет латиноамериканскую музыку, об истории «Чудесной страны» и перспективах музыкальной индустрии23 октября 20201620
Сеанс темной магии и ее разоблачение: новый альбом женского психоделик-рок-квартета с комментариями участниц23 октября 2020921
Как Урюпинск меняет конвенциональный образ малых территорий22 октября 20201424
Дуэт, представляющийся ритм-сектой, — о перевороте, который они учинили в родном Саратове, работе в кузнице и дебютном альбоме «Теплый пол»22 октября 20201566
Анкета литературоведов22 октября 20202627
Режиссер «Конференции» — о «Норд-Осте» и парадоксах памяти21 октября 20202108
Воспоминания Татьяны Вендельштейн21 октября 20202688
Кольта публикует заявление группы армянских журналистов и активистов21 октября 20203019
Онлайн-премьера документального фильма Александры Карелиной о японском мастере экспериментальной музыки со вступительным эссе Ильи Миллера21 октября 20202852
Владимир Мартынов — о конце света из Воронежа20 октября 202012400
Памяти Ильи Эпельбаума20 октября 20202803