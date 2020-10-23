Центр Вознесенского запускает издательский проект

24 октября на платформе Zoom состоится презентация издательского проекта Центра Вознесенского «Центрифуга», посвященного новейшей российской поэзии.

Начало в 18:00, чтобы получить ссылку на трансляцию, необходимо зарегистрироваться.

Как сообщает сайт Центра Вознесенского, в рамках финальных мероприятий Премии Аркадия Драгомощенко 2020 года «Центрифуга» представит первые две книги — сборник Анны Глазовой «Лицевое счисление» и книгу Ростислава Амелина «Мегалополис Олос».

В презентации примут участие авторы книг и члены редколлегии «Центрифуги»:

Илья Данишевский , поэт, прозаик, руководитель литературных программ Центра Вознесенского;

, поэт, прозаик, руководитель литературных программ Центра Вознесенского; Лев Оборин , поэт, переводчик, литературный критик;

, поэт, переводчик, литературный критик; Мария Степанова, поэт, прозаик, эссеист, главный редактор COLTA.RU.

Название новой серии — оммаж футуристической группе «Центрифуга», в которую входили Пастернак, Асеев и Сергей Бобров, авторы разных судеб и поэтик, — отсылает к центробежности современной поэтической практики. В сегодняшней русской поэзии нет отчетливого мейнстрима, она развивается экстенсивно и легко вступает во взаимодействие с другими видами искусства. «Центрифугу» интересуют неочевидные и пограничные, но сильные высказывания; стихи, расширяющие потенциал не только поэтического поля, но и наши представления о самих себе. Ежегодно в серии будут выходить книги современных русских и зарубежных авторов.







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