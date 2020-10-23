«Эшколот» продолжает октябрьскую онлайн-программу

Постер к фильму «Беня Крик» (1926)

До конца октября культурно-образовательный проект «Эшколот» представит онлайн-лекцию о киноработах Исаака Бабеля и онлайн-встречу с писателем Матти Фридманом.

25 октября лекцию о киноработах Исаака Бабеля прочитает литературовед Валерий Дымшиц из Европейского университета в Санкт-Петербурге.

Начало в 17:00, регистрация — здесь.

Исаак Бабель участвовал в производстве десяти кинофильмов, в том числе создал сценарии для семи игровых кинокартин и одной документальной. Сохранился только один художественный фильм по его сценарию – «Беня Крик» (1926). Также Бабель написал интертитры для фильма «Еврейское счастье» (реж. А. Грановский, 1925), вместе с Эйзенштейном работал над сценарием так и не выпущенного фильма «Бежин луг». Последний сценарий — «Старая площадь, 4» — был закончен в 1939 году, незадолго до ареста писателя на даче в Переделкино.

28 октября состоится беседа научного сотрудника Института Ван Лир в Иерусалиме, писателя и критика Бенджамина Балинта с израильским писателем Матти Фридманом, чья книга «Безродные шпионы» выходит в русском переводе в издательстве «Книжники». В книге раскрываются неизвестные подробности жизни первых разведчиков еще не созданного государства Израиль — евреев-выходцев из арабских стран, ставших «вдвойне чужими» для обеих сторон конфликта.

Начало в 20:00, регистрация — здесь.

Беседа будет проходить на английском языке с синхронным переводом на русский.







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