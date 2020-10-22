Вечер кино Лукьяноса Машонаса пройдет в «Октябре»

Кадр из фильма «Молодые люди у окна» © Locarno Festival

30 октября в московском киноцентре «Октябрь» будут представлены фильмы Лукьяноса Мошонаса и состоится Zoom-встреча с режиссером.

Начало в 20:00, билеты продаются на сайте проекта «Каро.Арт».

Вечер «Лукьянос Мошонас. Археология ископаемого» входит в программу «Движение кино», которую совместно организуют в киноцентре «Октябрь» проект «Каро.Арт» и куратор Карина Караева.

В программе две короткометражные картины: «Manodopera» (2016) и «Молодые люди у окна» (Jeunes hommes à la fenêtre, 2017). Фильмы будут демонстрироваться на греческом и французском языках с русскими субтитрами.

«Амбивалентность и дуализм повествования в работах французского режиссера греческого происхождения Лукьяноса Мошонаса состоит в том, что он постоянно находится в положение и критика, и документалиста и будто интерпретатора одной из форм мокьюментари. При этом реконструкция, которую предлагает режиссер — это вид критической массы, интерпретирующей особенности киноязыка, к которому он обращается. С одной стороны — выразительность формы, в которой как будто отсутствует драматургические акценты — в повествовании его фильмов как будто нет напряжения, текст несет функцию бесконечной условной экспликации происходящего. С другой — Мошонас интерпретирует сверхновую реальность, в которой подавлена чувственность, отсутствует тактильность, и нарратив зависит от конструкции случайности смысловой конструкции пластики натурщиков», — отмечают организаторы вечера.

«Фильм "Молодые люди в своих окнах", — пишут они, — построен на диалоге, который можно условно обозначить как текст ожидания действия. Завязкой повествования становится знак, отпечаток на определенной поверхности, который становится триггером для исследования различных социо-культурных особенностей существования человека. При этом определенная безысходность и даже в некотором смысле апокалиптичность происходящего выделяет эту работу в контексте новой археологии повествования.







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