 
13:31 22 октября 2020Новости
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«Артдокфест» объявил конкурсную программу

News_detailed_pictureКадр из фильма «Папа» Валерии Гай Германики© «Артдокфест»

21 октября стали известны фильмы конкурсной программы фестиваля документального кино «Артдокфест» 2020 года. В нее вошел 21 фильм, созданный кинематографистами из 14 стран.

Список фильмов конкурсной программы опубликован на сайте «Артдокфеста». Как отметил президент фестиваля Виталий Манский, среди авторов 14 мужчин и 9 женщин.

  • «Котлован» (Россия, 2020), реж. Андрей Грязев
  • «Кунашир» (Франция, 2019), реж. Владимир Козлов
  • «Тени твоего детства» (Россия, 2019), реж. Михаил Горобчук
  • «Дар» (Россия, 2020), реж. Валентин Сидоренко
  • «Джой» (Россия, 2020), реж. Дарья Слюсаренко
  • «Объятий нужно мне твоих...» (Польша-Беларусь, 2020), реж. Андрей Кутило
  • «Мальчик» (Россия, 2020), реж. Виталий Акимов
  • «Гаражане» (Германия, 2020), реж. Наталья Ефимкина
  • «Кит из Лорино» (Польша, 2019), реж. Мацей Куске
  • «Горькая любовь» (Швеция-Польша-Финляндия, 2020), реж. Ежи Сладковский
  • «Чермет» (Россия, 2020), реж. Николай Н. Викторов
  • «Папа» (Россия, 2020), реж. Валерия Гай Германика
  • «Земля голубая, будто апельсин» (Украина-Литва, 2020), реж. Ирина Цилык
  • «Хан ю» (Бельгия, 2019), реж. Заур Куразов
  • «Байконур. Вторжение» (Украина, 2020), реж. Дмитрий Громов, Ангел Ангелов
  • «Ночь на улице» (Бельгия, 2020), реж. Леа Тоннэр, Кэролайн Гимбал
  • «Тихий голос» (Франция, 2020), реж. Река Валерик
  • «Приезжай к нам в гости, мама» (Бельгия-Венгрия-Португалия-Россия, 2020), реж. Анна Артемьева
  • «Гунда» (Норвегия-США, 2020), реж. Виктор Косаковский
  • «Стася — это я» (Россия-Украина, 2020), реж. Стася Гранковская
  • «Утро, вечер, молоко» (Россия, 2020), реж. Марина Фоменко


Полностью программа «Артдокфеста-2020» будет объявлена в конце октября.

Фестивальные показы начнутся 26 ноября в Риге в рамках первого международного фестиваля IDFF Artdocfest/Riga. В сокращенном виде конкурсная программа будет также представлена с 3 по 10 декабря на российском «Артдокфесте» в Москве и Петербурге.


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