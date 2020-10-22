«Артдокфест» объявил конкурсную программу

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21 октября стали известны фильмы конкурсной программы фестиваля документального кино «Артдокфест» 2020 года. В нее вошел 21 фильм, созданный кинематографистами из 14 стран.
Список фильмов конкурсной программы опубликован на сайте «Артдокфеста». Как отметил президент фестиваля Виталий Манский, среди авторов 14 мужчин и 9 женщин.
Полностью программа «Артдокфеста-2020» будет объявлена в конце октября.
Фестивальные показы начнутся 26 ноября в Риге в рамках первого международного фестиваля IDFF Artdocfest/Riga. В сокращенном виде конкурсная программа будет также представлена с 3 по 10 декабря на российском «Артдокфесте» в Москве и Петербурге.
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