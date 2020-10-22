«Артдокфест» объявил конкурсную программу

Кадр из фильма «Папа» Валерии Гай Германики © «Артдокфест»

21 октября стали известны фильмы конкурсной программы фестиваля документального кино «Артдокфест» 2020 года. В нее вошел 21 фильм, созданный кинематографистами из 14 стран.

Список фильмов конкурсной программы опубликован на сайте «Артдокфеста». Как отметил президент фестиваля Виталий Манский, среди авторов 14 мужчин и 9 женщин.

«Котлован» (Россия, 2020), реж. Андрей Грязев

«Кунашир» (Франция, 2019), реж. Владимир Козлов

«Тени твоего детства» (Россия, 2019), реж. Михаил Горобчук

«Дар» (Россия, 2020), реж. Валентин Сидоренко

«Джой» (Россия, 2020), реж. Дарья Слюсаренко

«Объятий нужно мне твоих...» (Польша-Беларусь, 2020), реж. Андрей Кутило

«Мальчик» (Россия, 2020), реж. Виталий Акимов

«Гаражане» (Германия, 2020), реж. Наталья Ефимкина

«Кит из Лорино» (Польша, 2019), реж. Мацей Куске

«Горькая любовь» (Швеция-Польша-Финляндия, 2020), реж. Ежи Сладковский

«Чермет» (Россия, 2020), реж. Николай Н. Викторов

«Папа» (Россия, 2020), реж. Валерия Гай Германика

«Земля голубая, будто апельсин» (Украина-Литва, 2020), реж. Ирина Цилык

«Хан ю» (Бельгия, 2019), реж. Заур Куразов

«Байконур. Вторжение» (Украина, 2020), реж. Дмитрий Громов, Ангел Ангелов

«Ночь на улице» (Бельгия, 2020), реж. Леа Тоннэр, Кэролайн Гимбал

«Тихий голос» (Франция, 2020), реж. Река Валерик

«Приезжай к нам в гости, мама» (Бельгия-Венгрия-Португалия-Россия, 2020), реж. Анна Артемьева

«Гунда» (Норвегия-США, 2020), реж. Виктор Косаковский

«Стася — это я» (Россия-Украина, 2020), реж. Стася Гранковская

«Утро, вечер, молоко» (Россия, 2020), реж. Марина Фоменко



Полностью программа «Артдокфеста-2020» будет объявлена в конце октября.

Фестивальные показы начнутся 26 ноября в Риге в рамках первого международного фестиваля IDFF Artdocfest/Riga. В сокращенном виде конкурсная программа будет также представлена с 3 по 10 декабря на российском «Артдокфесте» в Москве и Петербурге.







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