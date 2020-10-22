Начинается «Неделя PhotoVisa. Клуб друзей»

Митар Терзич (Испания). Из проекта «Предания Лемурии» © Mitar Terzic

С 22 по 29 октября на платформе Zoom и в социальных сетях Международной биеннале фотографии PhotoVisa будут проходить фотовыставки, прямые эфиры, встречи с фотографами, круглые столы, презентации, дискуссии и лекции проекта «Неделя PhotoVisa. Клуб друзей».

В инстаграм-аккаунтах партнеров PhotoVisa — музеев, галерей и образовательных платформ — будут доступны для просмотра 10 онлайн-выставок фотографии 19 авторов из 11 стран мира. Полный список мероприятий и выставок представлен на сайте photovisa.ru.

Открытие проекта «Неделя PhotoVisa. Клуб Друзей» и объявление итогов конкурса фотографии «Память: Война и Мир» пройдут в онлайн-формате 22 октября. Начало в 19:00, регистрация — здесь.

Записи всех событий будут выложены в открытом доступе для зрителей после завершения проекта на YouTube-канале PhotoVisa. Участие во всех мероприятиях бесплатное.

Среди гостей PhotoVisa в этом году фотограф Владимир Вяткин (Россия), куратор Аласдер Фостер (Австралия), исполнительный директор FotoFest Стивен Эванс (США), фотограф, коллекционер фотографии Жоаким Пайва (Бразилия), куратор, фотограф Томас Кельнер (Германия), куратор Туула Алайоки (Финляндия), арт-директор Международного фестиваля фотографии в Пиньяо Лью Сяося (Китай) и историк фотографии, куратор Нияте Шинде (Индия).

Мероприятия биеннале в офлайн формате, в виде реальных физических выставок в музеях, выставочных залах, галереях в Краснодаре и Краснодарском крае, так же как и приезд зарубежных гостей и коллег из других регионов, были перенесены на 2021 год.

«Завершив десятую PhotoVisa, мы начали готовится к новому формату фестиваля — биеннале, работали с партнерами в России и по всему миру, начали сборку нового корабля-биеннале из множества деталей, — рассказывает директор и со-основатель PhotoVisa Маша Гольдман. — И вдруг стало понятно: все, что мы так тщательно собираем, невозможно реализовать в нынешних реалиях. Было принято непростое решение перенести фестиваль на следующий год, при этом собрав друзей PhotoVisa этой осенью в онлайн пространстве».







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