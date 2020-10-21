Датское кино покажут в четырех городах России

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Сегодня, 21 октября, в Новосибирске начинаются показы 12-го фестиваля датского кино Danish Wave. Фестиваль также пройдет в Москве, Петербурге и Екатеринбурге.
В Новосибирске фестиваль будет проходить до 24 октября в кинотеатре «Победа», в Москве — с 3 по 8 ноября в кинотеатре «Каро 11 Октябрь». Даты и площадки в Петербурге и Екатеринбурге будут объявлены дополнительно.
«Работы ведущих режиссеров Дании, вошедшие в программу фестиваля, снимались до пандемии и, естественно, не затрагивают самой острой темы наших дней — но звучат удивительно актуально», — говорится в сообщении на сайте организаторов фестиваля, арт-объединения CoolConnections.
В программе Danish Wave в этом году шесть фильмов:
«Наш человек в Америке» (Vores mand i Amerika, Дания, 2020), реж. Кристина Росендаль
Биография Генрика Кауфманна, датского посла в США в годы Второй мировой войны.
«Своя ноша» (Selvhenter, Дания, 2020), реж. Магнус Милланг
Черная комедия на вечную тему – дорога и приключения сближают противоположности и делают людей лучше.
«Я иду» (Jeg går, Дания, 2019), реж. Йорген Лет
Интимный видеодневник датского документалиста, спортивного журналиста и поэта Йоргена Лета.
«Смола» (Harpiks, Дания, 2019), реж. Дэниел Боргман
Cказка, выворачивающая наизнанку сюжет о затерянном пасторальном мире и по-новому сплетающая классические мотивы триллеров и хорроров.
«Психоз» (Psykosia, Дания-Финляндия), реж. Марие Грахте Серенсен
Сюрреалистическая драма о безднах женской натуры.
«Ты видишь луну, Дэниел?» (Ser du månen, Daniel, Дания-Швеция-Норвегия, 2019), реж. Нильс Арден Оплев
Экранизация реальной истории молодого фотографа, похищенного сирийскими террористами.
Все фильмы демонстрируются на языке оригинала с русскими субтитрами.
Показы проходят в рамках межгосударственного сотрудничества при официальной поддержке посольства Дании в Москве
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