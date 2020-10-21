Датское кино покажут в четырех городах России

Кадр из фильма «Смола» © CoolConnections

Сегодня, 21 октября, в Новосибирске начинаются показы 12-го фестиваля датского кино Danish Wave. Фестиваль также пройдет в Москве, Петербурге и Екатеринбурге.

В Новосибирске фестиваль будет проходить до 24 октября в кинотеатре «Победа», в Москве — с 3 по 8 ноября в кинотеатре «Каро 11 Октябрь». Даты и площадки в Петербурге и Екатеринбурге будут объявлены дополнительно.

«Работы ведущих режиссеров Дании, вошедшие в программу фестиваля, снимались до пандемии и, естественно, не затрагивают самой острой темы наших дней — но звучат удивительно актуально», — говорится в сообщении на сайте организаторов фестиваля, арт-объединения CoolConnections.

В программе Danish Wave в этом году шесть фильмов:

«Наш человек в Америке» (Vores mand i Amerika, Дания, 2020), реж. Кристина Росендаль

Биография Генрика Кауфманна, датского посла в США в годы Второй мировой войны.

«Своя ноша» (Selvhenter, Дания, 2020), реж. Магнус Милланг

Черная комедия на вечную тему – дорога и приключения сближают противоположности и делают людей лучше.

«Я иду» (Jeg går, Дания, 2019), реж. Йорген Лет

Интимный видеодневник датского документалиста, спортивного журналиста и поэта Йоргена Лета.

«Смола» (Harpiks, Дания, 2019), реж. Дэниел Боргман

Cказка, выворачивающая наизнанку сюжет о затерянном пасторальном мире и по-новому сплетающая классические мотивы триллеров и хорроров.

«Психоз» (Psykosia, Дания-Финляндия), реж. Марие Грахте Серенсен

Сюрреалистическая драма о безднах женской натуры.

«Ты видишь луну, Дэниел?» (Ser du månen, Daniel, Дания-Швеция-Норвегия, 2019), реж. Нильс Арден Оплев

Экранизация реальной истории молодого фотографа, похищенного сирийскими террористами.



Все фильмы демонстрируются на языке оригинала с русскими субтитрами.

Показы проходят в рамках межгосударственного сотрудничества при официальной поддержке посольства Дании в Москве







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