Российский мультфильм номинирован на Европейскую кинопремию

Кадр из фильма «Нос, или Заговор "не таких"» © Школа-студия «ШАР»

20 октября Европейская киноакадемия объявила номинантов на премию за лучший европейский анимационный пролнометражный фильм 2020 года. Среди них картина Андрея Хржановского «Нос, или Заговор "не таких"».

Список номинантов опубликован на сайте Европейской киноакадемии.

Помимо фильма Андрея Хржановского на премию претендуют еще три картины европейских режиссеров:

«Calamity» (Франция-Дания), реж. Реми Шайе;

«Josep» (Франция-Бельгия-Испания), реж. Орель;

«Klaus» (Испания), реж. Серхио Паблос.

Обладателя премии выберут 3800 членов Европейской киноакадемии. Церемония награждения пройдет 12 декабря в онлайн-формате.

«Нос, или Заговор "не таких"» в этом году открывал «Кинотавр», а незадолго до этого стал первым российским полнометражным фильмом, получившим приз жюри на Международном фестивале анимационного кино в Анси.







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