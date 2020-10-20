В ММОМА проходит выставка Михаила Толмачева

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С 14 октября в Московском музее современного искусства (ММОМА) работает выставка Михаила Толмачева «Re-Locations», организованная ММОМА совместно с Музеем Вадима Сидура.
Как сообщает сайт ММОМА, проект Михаила Толмачева исследует работу механизмов человеческого восприятия и воображения в процессе конструирования образов коллективного прошлого, опирающегося на субъективные воспоминания и опосредованный опыт.
Проект «Re-Locations» основан на дневнике Владислава Тамарова, советского солдата, который провел 621 день в Афганистане в период военного конфликта 1979–1989 годов.
«Его воспоминания послужили материалом для создания произведений, которые формируют собой ландшафт выставки, заданный тремя составляющими: монологом камня, который символически представляет собой невольного свидетеля и соучастника гибридного конфликта; цифровой реконструкцией пейзажа, которая позволяет оказаться нам по разные стороны события; и перформативного действия, которое балансирует между непосредственным личным опытом участника боевых действий и его воссозданием, формируя новую субъективную реальность», — отмечают организаторы выставки.
Каждый четверг в пространстве выставки проходят показы перформанса «Одно из самых красивых мест» в исполнении Андрея Стадникова. Текст перфоманса написан художником в соавторстве с драматургом Натальей Зайцевой.
Выставка Михаила Толмачева «Re-Locations» в ММОМА продлится до 8 ноября.
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