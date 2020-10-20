Умер Владимир Осипов

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Сегодня, 20 октября, в Москве в возрасте 82 лет умер публицист, общественный деятель и диссидент Владимир Осипов.

Об этом сообщает «Русская народная линия».

Владимир Николаевич Осипов родился в 1938 году в городе Сланцы Ленинградской области, в 1955–1959 годах учился на историческом факультете МГУ, затем работал учителем истории в одной из московских школ.

В 1961 году был арестован за участие в организации поэтических чтений у памятника Маяковскому и осужден по ст. 70 УК РСФСР («Антисоветская агитация и пропаганда»). В 1962–1968 годах находился в заключении в Дубравлаге (Мордовия).

В 1971–1974 годах издавал православно-патриотический машинописный журнал «Вече», также выпустил один номер журнала «Земля». В 1974 году был арестован, в 1975 году приговорен по ст. 70 УК РСФСР к восьми годам лагерей и до 1982 года отбывал наказание в Дубравлаге.

В конце 1980-х возобновил издание журнала «Земля» и организовал группу «За духовное и биологическое освобождение народа», на основе которой создал и возглавил «Христианский патриотический союз», позже переименованный в союз «Христианское возрождение». Автор многих статей, очерков и книг.







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