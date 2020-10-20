Итоговая выставка «Открытых студий» открывается на «Винзаводе»

© ЦСИ «Винзавод»

Сегодня, 20 октября, в Центре современного искусства «Винзавод» в Москве начинает работу выставка «Стены помогают», завершающая 5-й сезон проекта поддержки молодых художников «Открытые студии».

Как сообщают организаторы выставки, ее название отсылает одновременно к дому, как типу пространства, и к законам экспонирования или показа, к принципам белого куба.

Участники: Алина Бровина, Андрей Стадников, Анна Кондратьева, Белла Покрова, Иван Волков, Иван Симонов, Екатерина Герасименко, Мария Алигожина, Мария Филимонова, Миша Гудвин, Ника Черняева, Роман Казус, Юлия Немова.

На вернисаже художница Лена Бузуева представит инструктивный time-specific перформанс «Но это не точно».

«Пятый сезон открытых студий сильно отличался от предыдущих. Пандемия и связанные с ней ограничения внесли свои коррективы, в связи с чем художников стало в полтора раза больше, существование сезона было более насыщенным, динамика отношений и производства работ постоянно менялась, и общий вектор развития было невозможно предсказать», — говорит куратор выставки и тьютор «Открытых студий» Андрей Паршиков.

«Художники постоянно экспериментировали с техниками, — отмечает он, — активно обменивались результатами этих экспериментов, находясь даже физически в более близком бытовом контакте друг с другом, чем в предыдущих сезонах. <...> Выпускной проект впервые выполняет классическую роль заботы о репрезентации произведений художников, созданных за время работы в студиях, а также оформления процесса создания этих работ и мыслей художников в виде небольших мудбордов, создающих необходимый объем и поддержку существованию этих произведений».

Выставка «Стены помогают» в ЦСИ «Винзавод» продлится до 10 ноября.







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