Умерла Ирина Скобцева

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Сегодня, 20 октября, в Москве в возрасте 93 лет умерла актриса Ирина Скобцева.

Об этом сообщает ТАСС.

Ирина Константиновна Скобцева родилась в 1927 году в Туле, окончила искусствоведческое отделение исторического факультета МГУ, по окончании университета поступила в Школу-студию МХАТ.

Дебютировала в кино в роли Дездемоны в фильме Сергея Юткевича «Отелло» (1955). В 1956 году фильм участвовал в основной конкурсной программе Каннского фестиваля и получил приз за лучшую режиссуру, а молодая акриса — звание «Мисс шарм Каннского фестиваля».

В фильмографии Ирины Скобцевой более 80 кинофильмов и телесериалов, в том числе «Обыкновенный человек» (1957), «Сережа» (1960), «Война и мир» (1968), «Зигзаг удачи» (1968), «Любовь земная» (1974).

Кроме того, с 1956 года Ирина Скобцева была актрисой Театра-студии киноактера, с 1970 года вместе со своим мужем Сергеем Бондарчуком вела актерскую мастерскую во ВГИКе, доцент. Народная артистка РСФСР (1974).







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