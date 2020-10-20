Умерла Ирина Скобцева

«Всем нам надо купить в обреченном мире кусок земли»
Владимир Мартынов — о конце света из Воронежа20 октября 20202685
Сегодня, 20 октября, в Москве в возрасте 93 лет умерла актриса Ирина Скобцева.
Об этом сообщает ТАСС.
Ирина Константиновна Скобцева родилась в 1927 году в Туле, окончила искусствоведческое отделение исторического факультета МГУ, по окончании университета поступила в Школу-студию МХАТ.
Дебютировала в кино в роли Дездемоны в фильме Сергея Юткевича «Отелло» (1955). В 1956 году фильм участвовал в основной конкурсной программе Каннского фестиваля и получил приз за лучшую режиссуру, а молодая акриса — звание «Мисс шарм Каннского фестиваля».
В фильмографии Ирины Скобцевой более 80 кинофильмов и телесериалов, в том числе «Обыкновенный человек» (1957), «Сережа» (1960), «Война и мир» (1968), «Зигзаг удачи» (1968), «Любовь земная» (1974).
Кроме того, с 1956 года Ирина Скобцева была актрисой Театра-студии киноактера, с 1970 года вместе со своим мужем Сергеем Бондарчуком вела актерскую мастерскую во ВГИКе, доцент. Народная артистка РСФСР (1974).
Понравился материал? Помоги сайту!
Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней
Лента наших текущих обновлений в Яндекс.Дзен
Подписывайтесь
на наши обновления!
Рассылка COLTA.RU
Канал COLTA.RU в Яндекс.Дзен
Вчера
17:40В ММОМА проходит выставка Михаила Толмачева
17:21Умер Владимир Осипов
15:50Фасад кинотеатра «Художественный» открыли после реставрации
15:18Итоговая выставка «Открытых студий» открывается на «Винзаводе»
14:31«Ночь искусств — 2020» проведут в онлайн-формате
13:44Открыт набор участников «Выставки одинакового искусства»
12:59Благотворительная книжная ярмарка пройдет в Москве
11:33Выставка в «Царицыно» расскажет о птицах в искусствеВсе новости
Владимир Мартынов — о конце света из Воронежа20 октября 20202685
Памяти Ильи Эпельбаума20 октября 2020936
Президент Российского еврейского конгресса Юрий Каннер — о запрете Фейсбука на публикации, отрицающие Холокост20 октября 2020748
«Горбачев» Алвиса Херманиса в Театре наций19 октября 20201396
Новые альбомы Монеточки, «Мумий Тролля», «Дайте танк (!)», «Шумных и угрожающих выходок» и еще шесть примечательных релизов месяца19 октября 20201915
Задай вопрос слепоглухому19 октября 20201247
Диана Гаспарян для She is an expert16 октября 20203921
Памяти Екатерины Васильевны Коротковой-Гроссман16 октября 20203366
Новый звук петербургского дуэта, прошедшего путь от «анти-“Груши”» до контракта с мейджором16 октября 20202657
Неопубликованная беседа Наума Коржавина и Раисы Орловой15 октября 20204777
Экологический абсурд, подражание Фредерику Уайзману и полярный хоррор на питерском документальном кинофестивале15 октября 20203429
Участники Гарвардской сенсорной этнографической лаборатории — о своем аудиофильме «Материалы экспедиции», который покажут на фестивале «Мир знаний»15 октября 20204103