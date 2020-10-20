Выставка в «Царицыно» расскажет о птицах в искусстве

Перформанс «Парламент птиц». Мастерская Виктора Рыжакова. Костюмы Андрея Бартенева © Гоша Бергал

21 октября в Малом дворце московского музея-заповедника «Царицыно» откроется выставка «Птичий концерт», посвященная птицам в искусстве.

«Птичий концерт» входит в проект «Роман готического вкуса». Как отмечают организаторы, миссия выставки — просветительская, а содержание согласуется с причудливым многообразием мира старинных усадеб.

Тема птиц тесно связана со средневековой культурой, в частности, с романом Джеффри Чосера «Парламент птиц». Современные художники использовали средневековые образы для создания занимательных пластических образов и композиций.

Среди участников выставки мастерская Виктора Рыжакова, группа «Залпом», Евгения Буравлева, Егор Плотников, Антон Мороков, Петр Дьяков, Леонид Цхэ, Егор Кошелев, Филипп Шейн и Владимир Карташев. Экспозиция расположится в четырех залах: «Ассамблея», «Кунсткамера», «Плен» и «Меланхолия».

«Используя идею подвижности и легкости пернатых, многозначность их образов в культуре, художники сделали птиц посланниками и одновременно – пародистами серьезных тем, известных из истории искусства», — говорится в сообщении организаторов выставки.

Выставка «Птичий концерт» в музее-заповеднике «Царицыно» продлится до 28 марта 2021 года.







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