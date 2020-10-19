Центр современной культуры «Смена» сменит дизайн

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22 октября Центр современной культуры «Смена» в Казани представит крупнейшее обновление за последние несколько лет — новый логотип, фирменный стиль, сайт и онлайн-издание. В тот же день откроется выставка дизайнеров, авторов нового визуального оформления «Смены» Анны Наумовой и Кирилла Благодатских (АНКБ).
Как сообщает пресс-служба «Смены», выставка «Ребрендинг» расскажет о работах дизайн-студии АНКБ и том, как происходила разработка нового визуального языка центра.
Анна Наумова и Кирилл Благодатских — авторы фирменного стиля и оформления международной ярмарки современного искусства Cosmoscow, Московского музея современного искусства, кластера «Флакон», павильона Lost in Traslation на 55-й Венецианской биеннале, Московской биеннале современного искусства, фестиваля «Редкие виды», кинофестиваля «Зеркало», дизайна книг для издательства Ad Marginem.
Анна и Кирилл также являются арт-директорами сахалинского и калининградского международных кинофестивалей «Край света. Восток» и «Край света. Запад», сахалинского международного кинофестиваля будущего «Игра света». Дизайнеры специализируются на комплексных графических решениях для культурных, научных, образовательных проектов, издательских программах, оформлении выставочных и публичных пространств.
«Выставка приурочена к обновлению "Смены", и ребрендинг (в названии выставки на самом деле самое главное — это слово "ребро"), выявление нового содержания, путем придания данностям новой формы, в нашем случае будет состоять из пересобранного, перенабранного и перепридуманного архива графических работ в основном из области книжного дизайна, — объясняют дизайнеры. — Работа с архивом делает своим предметом чистую форму и позволяет увидеть в стопках культурных артефактов сплошную типографическую субстанцию, обнаружить авторское и стихийное в крайне эфемерном слое современной культуры».
Совместно с дизайн-студией АНКБ «Смена» представит новый логотип, рубрикаторы в книжном магазине и многие другие обновления.
Сайт центра два года находился на реконструкции. Оптимизированная навигация и усовершенствованные инструменты поиска на обновленном сайте упростят посещение «Смены» и поиск нужной информации о ближайших событиях.
Другое важное обновление сайта — онлайн-журнал «Смены». Это образовательная платформа, который позволит узнать не только широкий контекст вокруг интересов центра современной культуры, но и прочитать специальные тексты приглашенных авторов, слушать подкасты с участием наших гостей и смотреть курсы, составленные специально для журнала.
Помимо сервисных функций на сайте сохранится архив самых важных событий «Смены» за последние 7 лет: книжных фестивалей и кинофестивалей, выставок и публичных выступлений.
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