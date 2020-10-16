Политехнический музей запускает осенний сезон своей публичной программы

Политехнический музей 1 октября 2020 года © Политехнический музей

Бранчи с учеными, публичные дискуссии, онлайн-встречи инклюзивного проекта «Разные люди — новый музей» и другие события пройдут этой осенью в рамках публичной программы Политехнического музея.

Программа «Политех осенью» опубликована на сайте музея.

Кафе и бары Москвы станут площадками серии воскресных мероприятий «Бранч с ученым», на которых можно будет узнать последние новости из научных лабораторий.

На 1 ноября в Community Moscow запланирован бранч с Ольгой Сварник, кандидатом психологических наук, научным сотрудником лаборатории психофизиологии имени В.Б. Швыркова Института психологии РАН.

15 ноября в Noor bar пройдет бранч с Борисом Иомдиным, кандидатом филологических наук, доцентом факультета филологии НИУ ВШЭ, преподавателем Школы анализа данных «Яндекса». 18 ноября там же состоится дискуссия «Будет ли новая эпидемия — и если да, то какая?», а 15 декабря — дискуссия «Чему мы учим детей — и чему их действительно стоит учить?».

Инклюзивный проект «Разные люди — новый музей» представит серию онлайн-встреч, посвященных проблемам доступности образования для людей с инвалидностью, продолжат работу «Живая библиотека» и группа поддержки работников культурных институций.

Участники встреч в камерном формате «Мирового кафе» выяснят, зачем горожанам музей науки и каким он должен быть.

В этом году Политехнический музея является партнером информационной кампании «Пора победить рак груди», проводимой Estee Lauder Companies. 1 октября Политехнический музей на одну ночь был подсвечен ярко-розовым цветом, а 22 октября в InLiberty пройдет мини-конференция о том, как современная наука ищет способы борьбы с раком молочной железы.

В начале декабря на международной книжной ярмарке non/fiction в Гостином дворе Политехнический музей представит новую научно-популярную серию «Книги Политеха», проведет серию коротких встреч с читателями и диспут, посвященный вопросам, на которые наука не может дать однозначного ответа.







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