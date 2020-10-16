Политехнический музей запускает осенний сезон своей публичной программы

Философия: женский род. Гарриет Тейлор-Милль
Диана Гаспарян для She is an expert16 октября 20202965
Бранчи с учеными, публичные дискуссии, онлайн-встречи инклюзивного проекта «Разные люди — новый музей» и другие события пройдут этой осенью в рамках публичной программы Политехнического музея.
Программа «Политех осенью» опубликована на сайте музея.
Кафе и бары Москвы станут площадками серии воскресных мероприятий «Бранч с ученым», на которых можно будет узнать последние новости из научных лабораторий.
На 1 ноября в Community Moscow запланирован бранч с Ольгой Сварник, кандидатом психологических наук, научным сотрудником лаборатории психофизиологии имени В.Б. Швыркова Института психологии РАН.
15 ноября в Noor bar пройдет бранч с Борисом Иомдиным, кандидатом филологических наук, доцентом факультета филологии НИУ ВШЭ, преподавателем Школы анализа данных «Яндекса». 18 ноября там же состоится дискуссия «Будет ли новая эпидемия — и если да, то какая?», а 15 декабря — дискуссия «Чему мы учим детей — и чему их действительно стоит учить?».
Инклюзивный проект «Разные люди — новый музей» представит серию онлайн-встреч, посвященных проблемам доступности образования для людей с инвалидностью, продолжат работу «Живая библиотека» и группа поддержки работников культурных институций.
Участники встреч в камерном формате «Мирового кафе» выяснят, зачем горожанам музей науки и каким он должен быть.
В этом году Политехнический музея является партнером информационной кампании «Пора победить рак груди», проводимой Estee Lauder Companies. 1 октября Политехнический музей на одну ночь был подсвечен ярко-розовым цветом, а 22 октября в InLiberty пройдет мини-конференция о том, как современная наука ищет способы борьбы с раком молочной железы.
В начале декабря на международной книжной ярмарке non/fiction в Гостином дворе Политехнический музей представит новую научно-популярную серию «Книги Политеха», проведет серию коротких встреч с читателями и диспут, посвященный вопросам, на которые наука не может дать однозначного ответа.
Понравился материал? Помоги сайту!
Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней
Лента наших текущих обновлений в Яндекс.Дзен
Подписывайтесь
на наши обновления!
Рассылка COLTA.RU
Канал COLTA.RU в Яндекс.Дзен
14:12Политехнический музей запускает осенний сезон своей публичной программы
12:57Ural Music Camp принимает заявки
11:48Умер Тосинори Кондо
11:20Авторский вечер Леонида Десятникова пройдет на Новой сцене Александринки
Вчера
20:22Умер Илья Эпельбаум
16 октября 2020
18:35Выставка в ММОМА расскажет о ритуалах времен пандемии
17:38Международный аудиовизуальный фестиваль пройдет в Петербурге
15:33Фильм Московской консерватории «Симфония органа» покажут в шести городах
13:47Российские и британские подростки напишут мини-оперу о жизни на карантинеВсе новости
Диана Гаспарян для She is an expert16 октября 20202965
Памяти Екатерины Васильевны Коротковой-Гроссман16 октября 20202546
Новый звук петербургского дуэта, прошедшего путь от «анти-“Груши”» до контракта с мейджором16 октября 20202049
Неопубликованная беседа Наума Коржавина и Раисы Орловой15 октября 20203901
Экологический абсурд, подражание Фредерику Уайзману и полярный хоррор на питерском документальном кинофестивале15 октября 20202801
Участники Гарвардской сенсорной этнографической лаборатории — о своем аудиофильме «Материалы экспедиции», который покажут на фестивале «Мир знаний»15 октября 20203426
Дмитрий Мозжухин, лидер пришедшей к популярности рок-группы, — о «классическом рок-альбоме» «Человеко-часы», жизни после увольнения с работы и о дилетантском искусстве14 октября 20209449
Сергей Бондаренко о том, насколько открытым должен быть «Открытый список» жертв политических репрессий14 октября 20203256
Наталья Смолянская открывает новый ракурс современной художественной критики14 октября 20202911
«Астафьев» — глава из новой книги Максима Д. Шраера13 октября 20209973
«Русская музыка 2.0» и ее главные герои13 октября 20203782
Александра Генералова поговорила с бельгийским куратором об ее арт-инициативе Komplot — и о том, как арт-сцена вынуждена бороться за выживание13 октября 20203248