Политехнический музей запустил книжную серию о науке

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Политехнический музей анонсировал запуск книжной серии «Книги Политеха» – партнерского просветительского проекта музея и издательств Corpus, «Альпина нон-фикшн» и «Бомбора».

Как сообщает пресс-служба Политеха, специалисты музея будут отвечать за отбор научно-популярной литературы и качественную экспертизу, издательства гарантируют соответствие книг высоким стандартам отрасли.

«"Книги Политеха" — это начало качественно нового диалога о науке с нашей аудиторией, который продолжится после открытия музея в 2021 году, — говорит руководитель издательских проектов Валентина Летунова. — Серия, по сути, анонс тех принципов и подходов, которые заложены в основу будущей постоянной экспозиции Политехнического музея. Особенно приятно, что нам удалось объединить в этом проекте лучших издателей - Corpus, "Альпина нон-фикшн" и "Бомбора"».

«Книги Политеха» охватывают широкий спектр тем — от смерти и современной медицины до грузовых перевозок и влияния Луны на развитие человечества. В серии будут выходить как актуальные научные исследования, так и переиздания классических трудов.

Серия состоит из нескольких тематических коллекций: «Земля и Вселенная», «Идеи и технологии», «Цифры и алгоритмы», «Человек и жизнь», «Материя и материалы». Темы коллекций пересекаются с темами будущей постоянной экспозиции Политеха.

В рамках проекта астроном Владимир Сурдин работал над книгой Оливера Мортона «Луна», а математик Илья Щуров — над книгой Джеймса Глика «Хаос. Создание новой науки». Среди переводчиков Юлия Плискина, Заур Мамедьяров, Михаил Нахмансон и Екатерина Барашкова.

В 2020 году в серии «Книги Политеха» уже вышла одна из лучших книг о данных и алгоритмах «Hello World. Как быть человеком в эпоху машин» Ханны Фрай (Corpus). До конца года будут опубликованы:

«Время живых машин» Сьюзан Хокфилд («Альпина нон-фикшн»);

«Хаос. Создание новой науки» Джона Глика (Corpus);

«Автономность. Самоуправляемые автомобили и будущее» Лоуренса Бернса и Кристофера Шульгана («Бомбора»);

«Ящик. Как грузовой контейнер сделал мир меньше, а мировую экономику больше» Марка Левинсона («Бомбора»);

«Луна» Оливера Мортона (Corpus);

«Наука сознания: современная теория субъективного опыта» Майкла Грациано («Альпина нон-фикшн»);

«Время живых машин: Биологическая революция в технологиях» Патриции Черчленд;

«Легко ли плыть в сиропе. Откуда берутся странные научные открытия» Эрлиха и Комарова.





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