Умер Тосинори Кондо

© Moto Uehara

17 октября в городе Кавасаки в возрасте 71 года умер японский авангардный трубач Тосинори Кондо.

Об этом сообщает The Japan Times.

Тосинори Кондо родился в 1948 году в префектуре Эхиме на острове Сикоку, учился в Киотском университете. В 1970-х годах играл с барабанщиком Сёдзи Хано и с пианистом и композитором Йосуке Ямаситой, был участником фриджазового трио Evolution Ensemble Unity и трио Хано/Кондо/Осава.

В 1978 году переехал в Нью-Йорк, где начал сотрудничать с такими представителями музыкального андеграунда, как Билл Ласвелл, Дерек Бейли, Зина Паркинс, Джон Зорн, Эван Паркер, Хенри Кайзер, Грег Гудман, Фред Фрит, Юджин Чедбурн и Петер Брёцман.

Несколько лет спустя Тосинори Кондо создал в Японии собственную группу Kondo IMA, которая просуществовала до 1993 года и выпустила десять альбомов, в 1990-е выступал и записывался с Петером Брёцманом, Уильямом Паркером и Хамидом Дрейком в составе амстердамского квартета Die Like A Dog.

Помимо фриджазовых проектов музыкант выпускал эмбиэнт-пластинки, много работал с электроникой, в 2002 году по просьбе Далай-ламы организовал международный Фестиваль мира в Хиросиме, в рамках проекта «Blow the Earth» записывал в экзотических уголках мира сольные импровизации на электротрубе. В 2013 году выступил режиссером фильма «Blow the Earth in Japan».

В 1991 и 2019 годах Тосинори Кондо приезжал с концертами в Россию.







