Умер Тосинори Кондо

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Диана Гаспарян для She is an expert16 октября 20202965
17 октября в городе Кавасаки в возрасте 71 года умер японский авангардный трубач Тосинори Кондо.
Об этом сообщает The Japan Times.
Тосинори Кондо родился в 1948 году в префектуре Эхиме на острове Сикоку, учился в Киотском университете. В 1970-х годах играл с барабанщиком Сёдзи Хано и с пианистом и композитором Йосуке Ямаситой, был участником фриджазового трио Evolution Ensemble Unity и трио Хано/Кондо/Осава.
В 1978 году переехал в Нью-Йорк, где начал сотрудничать с такими представителями музыкального андеграунда, как Билл Ласвелл, Дерек Бейли, Зина Паркинс, Джон Зорн, Эван Паркер, Хенри Кайзер, Грег Гудман, Фред Фрит, Юджин Чедбурн и Петер Брёцман.
Несколько лет спустя Тосинори Кондо создал в Японии собственную группу Kondo IMA, которая просуществовала до 1993 года и выпустила десять альбомов, в 1990-е выступал и записывался с Петером Брёцманом, Уильямом Паркером и Хамидом Дрейком в составе амстердамского квартета Die Like A Dog.
Помимо фриджазовых проектов музыкант выпускал эмбиэнт-пластинки, много работал с электроникой, в 2002 году по просьбе Далай-ламы организовал международный Фестиваль мира в Хиросиме, в рамках проекта «Blow the Earth» записывал в экзотических уголках мира сольные импровизации на электротрубе. В 2013 году выступил режиссером фильма «Blow the Earth in Japan».
В 1991 и 2019 годах Тосинори Кондо приезжал с концертами в Россию.
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