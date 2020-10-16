 
15:33 16 октября 2020Новости
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Фильм Московской консерватории «Симфония органа» покажут в шести городах

News_detailed_picture© КАРО

С 23 по 25 октября в кинотеатрах Москвы, Петербурга, Казани, Калининграда, Екатеринбурга и Самары будет демонстрироваться первый полнометражный фильм Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского «Симфония органа».

Показы пройдут в рамках программы «Каро.Арт».

Зрители впервые увидят расширенную версию картины, посвященной историческому органу Большого зала консерватории, последней работе французского мастера Аристида Кавайе-Колля. В основе документально-художественного фильма «Симфония органа» — съемки реставрации инструмента, которая проходила в 2014–2016 годах.

В Москве и Петербурге фильм представят и примут участие в обсуждении со зрителями его создатели и известные органисты России.

Расписание:

Москва (кинотеатр «Октябрь», зал №5)

  • 23 октября в 20:10 — показ + обсуждение с создателями
  • 24 октября в 17:30 — показ + обсуждение с создателями


Петербург (киноцентр «Каро 9 Варшавский экспресс», зал №3)

  • 24 октября в 18:00 — показ
  • 25 октября в 18:00 — показ + обсуждение с режиссером Сергеем Уваровым, заведующим кафедрой органа и клавесина Петербургской консерватории Даниэлем Зарецким и преподавателем Московской консерватории, главным редактором журнала «Органные салоны» Мариной Воиновой


Калининград (кинотеатр «Каро 7 Калиниград Плаза», зал №1)

  • 23 октября в 18:00


Екатеринбург («Каро 10 Радуга Парк»), Казань («Каро 6 Кольцо»), Самара («Каро 8 Московский»)

  • 24 октября в 18:00

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