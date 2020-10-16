Представители креативных индустрий соберутся на конференцию в Москве

24 и 25 октября в Цифровом деловом пространстве в Москве пройдет конференция креативных индустрий для творческих предпринимателей и профессионалов. Программу конференции курирует первый в России университет креативных индустрий Universal University.

Как сообщают организаторы, в конференции примут участие представители отраслей экономики, которые, по определению ОНН, относятся к креативным индустриям — от архитектуры, искусства и дизайна до коммуникаций и маркетинга, а также крупного бизнеса, государственных и общественных организаций.

В программе конференции круглые столы, паблик-токи, презентации — всего более двадцати мероприятий.

Среди тем практических сессий — «Как каждый раз перепридумывать себя в процессе собственного развития и изменения запросов мира», «Почему выстрелили сообщества и клубы по интересам?» «Как создать среду для развития, придумывания новых идей и поддержки в изменчивые времена».

Особенности маркетинга благотворительных социальных и гуманитарных проектов обсудят на круглом столе «SOS-креатив: бренд-коммуникации, которые помогают».

Представители образовательных проектов в сфере креативных индустрий расскажут, чему и как будут учить в мире пост-пандемии.

Участники круглого стола «Инвестиции в людей: как создать главный актив новой экономики?» будут искать ответы на вопросы: Как будет меняться рынок труда? Какие проекты/инструменты инвестиций в людей сегодня наиболее актуальны и эффективны? Как в этом направлении могут сотрудничать бизнес и государство?

В рамках отдельной программы «Арт-резиденции: создание и стратегия развития креативных пространств» представители сообществ из регионов России представят идеи по перезапуску креативных пространств в своих городах.

Своим опытом с участниками конференции поделятся Катерина Черкес-заде (Universal University), Сергей Першин («Таврида»), Евгения Чистова («Билайн»), Михаил Симонов (Silver Mercury), Ольга Шаратута (RedMe), Дарья Топильская (ЛАБ.2050), Илья Самохвалов (Sila Sveta), Анна Бичевская (Stay Hungry), Валерия Курмак (AIC), Ася Филиппова (ЦТИ «Фабрика»), Дмитрий Панов (Moscow Music School), Мария Ситковская (Московская школа кино) и другие.

Конференция пройдет в рамках фестиваля Таврида Арт-Москва







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