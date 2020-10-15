Выставка «Северный речной вокзал» откроется в Музее Москвы

Северный речной вокзал Москвы, фотография с открытки конца 1930-х годов © Музей Москвы

19 октября в Музее Москвы начнет работу выставка «Северный речной вокзал», приуроченная к открытию после реставрации памятника архитектуры 1930-х годов, Северного речного вокзала. Вход свободный.

В экспозицию войдут путеводители по Москве-реке и открытки 1930-х — 1950-х годов, «Расписание движения флота Московского речного пригородного пароходства на навигацию 1935 года», фотографии Наума Грановского, Льва Раскина и Эммануила Евзерихина с видами Северного речного вокзала из коллекции Музея Москвы.

На выставке также будет представлена коллекция сувенирных блюд с изображением Северного речного вокзала и московских гидротехнических сооружений.

Северный речной вокзал был построен в 1933–1937 годах по проекту архитекторов Алексея Рухлядева и Владимира Кринского, который был отмечен призом Всемирной выставке в Париже. По их замыслу, речной вокзал воссоздавал образ парохода: три яруса открытых веранд символизировали палубы, а центральная башня с высоким шпилем — трубу.

«Здание нового вокзала поражало масштабом архитектуры и богатством декора, — отмечают организаторы выставки, — парадная лестница и террасы-"палубы" с арками, фонтаны, пальмы, которые были высажены за неделю до открытия. Вестибюль и располагавшийся на крыше ресторан украшали изготовленные по спецзаказу светильники в форме раковин и соцветий ландыша, фасад — фарфоровые медальоны с морскими сюжетами и знаковыми объектами 1930-х годов».

Выставка «Северный речной вокзал» в Музее Москвы продлится до 22 ноября.

В 2017 году Северный речной вокзал Москвы был признан объектом культурного наследия регионального значения. С лета 2018 года до сентября 2020 года проводилась реставрация здания.







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