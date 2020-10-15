Выставка «Северный речной вокзал» откроется в Музее Москвы

«Последний самец», «Самый жаркий август» и «Синдром полярника» — три самых странных фильма фестиваля «Мир знаний»
Экологический абсурд, подражание Фредерику Уайзману и полярный хоррор на питерском документальном кинофестивале15 октября 2020281
19 октября в Музее Москвы начнет работу выставка «Северный речной вокзал», приуроченная к открытию после реставрации памятника архитектуры 1930-х годов, Северного речного вокзала. Вход свободный.
В экспозицию войдут путеводители по Москве-реке и открытки 1930-х — 1950-х годов, «Расписание движения флота Московского речного пригородного пароходства на навигацию 1935 года», фотографии Наума Грановского, Льва Раскина и Эммануила Евзерихина с видами Северного речного вокзала из коллекции Музея Москвы.
На выставке также будет представлена коллекция сувенирных блюд с изображением Северного речного вокзала и московских гидротехнических сооружений.
Северный речной вокзал был построен в 1933–1937 годах по проекту архитекторов Алексея Рухлядева и Владимира Кринского, который был отмечен призом Всемирной выставке в Париже. По их замыслу, речной вокзал воссоздавал образ парохода: три яруса открытых веранд символизировали палубы, а центральная башня с высоким шпилем — трубу.
«Здание нового вокзала поражало масштабом архитектуры и богатством декора, — отмечают организаторы выставки, — парадная лестница и террасы-"палубы" с арками, фонтаны, пальмы, которые были высажены за неделю до открытия. Вестибюль и располагавшийся на крыше ресторан украшали изготовленные по спецзаказу светильники в форме раковин и соцветий ландыша, фасад — фарфоровые медальоны с морскими сюжетами и знаковыми объектами 1930-х годов».
Выставка «Северный речной вокзал» в Музее Москвы продлится до 22 ноября.
В 2017 году Северный речной вокзал Москвы был признан объектом культурного наследия регионального значения. С лета 2018 года до сентября 2020 года проводилась реставрация здания.
Понравился материал? Помоги сайту!
Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней
Лента наших текущих обновлений в Яндекс.Дзен
Подписывайтесь
на наши обновления!
Рассылка COLTA.RU
Канал COLTA.RU в Яндекс.Дзен
17:41Выставка «Северный речной вокзал» откроется в Музее Москвы
15:13Школа креативных технологий для творческой молодежи открывается в Калининграде
14:24Политехнический музей запустил книжную серию о науке
13:41Отменен Санкт-Петербургский международный культурный форум
12:58Участники международного онлайн-проекта совместно исполнят произведение Чайковского
12:02Окончательно утверждено объединение Александринки и Псковского театра драмы
Вчера
17:55Музей архитектуры возобновляет лекции
17:03Начинается дискуссионный цикл, посвященный истории евреев Литвы и России
14:24Театр наций отменил премьерные показы «Горбачева»Все новости
Экологический абсурд, подражание Фредерику Уайзману и полярный хоррор на питерском документальном кинофестивале15 октября 2020281
Участники Гарвардской сенсорной этнографической лаборатории — о своем аудиофильме «Материалы экспедиции», который покажут на фестивале «Мир знаний»15 октября 2020499
Дмитрий Мозжухин, лидер пришедшей к популярности рок-группы, — о «классическом рок-альбоме» «Человеко-часы», жизни после увольнения с работы и о дилетантском искусстве14 октября 20204878
Сергей Бондаренко о том, насколько открытым должен быть «Открытый список» жертв политических репрессий14 октября 20201150
Наталья Смолянская открывает новый ракурс современной художественной критики14 октября 20201057
«Астафьев» — глава из новой книги Максима Д. Шраера13 октября 20205265
«Русская музыка 2.0» и ее главные герои13 октября 20201817
Александра Генералова поговорила с бельгийским куратором об ее арт-инициативе Komplot — и о том, как арт-сцена вынуждена бороться за выживание13 октября 20201600
Артем Хлебников о новом курсе, который должны будут принять на себя российские учителя и школьники, — «Родная литература (русская)»13 октября 202011127
Русское издание книги Петера Сонди — премьера на COLTA.RU12 октября 20202482
Пять причин посетить Фотобиеннале-202012 октября 20202012
Почему Швеция бережет одно из свидетельств конца своей имперской политики — огромный корабль XVII века «Васа»?12 октября 20202730