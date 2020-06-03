Северный речной вокзал в Москве отреставрируют к осени

© Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

2 июня мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что реставрация Северного речного вокзала и благоустройство прилегающего парка будут завершены ко Дню города, который отмечается в сентябре.

Об этом сообщает официальный сайт мэра Москвы.

«Масштабные работы, огромные, сложные были остановлены в связи с пандемией. Сегодня они восстановлены и ведутся в полном объеме. Несмотря на перенос работ, надеюсь, что все будет готово в соответствии с утвержденным графиком благоустройства этой огромной территории», — сказал Сергей Собянин.

В сообщении отмечается, что «благодаря комплексной реставрации Северного речного вокзала Москва получит не просто обновленный причал для водного транспорта, а уникальное городское пространство с парком и прогулочными набережными».

Реставрация началась летом 2018 года, работы финансируются из городского бюджета. Уже усилены основание и фундамент здания вокзала, укреплены его несущие конструкции — колонны, стены и перекрытия. Сейчас проводится «воссоздание исторического облика и планировки вокзала с максимальным сохранением оригинальных элементов».

«На сегодняшний день закончены все работы, связанные с восстановлением панно, лепнины, люстр, балясин. Эта работа уже закончена, внутри идет укладка полов — паркета. Мы старались сохранить все детали, сделать так, чтобы восстановление было по крупицам, максимально использовали старые элементы. Там, где невозможно это было сделать, конечно, пришлось использовать новые, но под контролем», — отметил заместитель мэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

Северный речной вокзал был построен в 1933–1937 годах по проекту архитекторов Алексея Рухлядева и Владимира Кринского. По их замыслу, здание воссоздает образ парохода: три яруса открытых веранд символизируют его палубы, а центральная башня с высоким шпилем — трубу.

Здание Северного речного вокзала Москвы является объектом культурного наследия регионального значения.























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