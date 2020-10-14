Начинается дискуссионный цикл, посвященный истории евреев Литвы и России

16 октября Международный Мемориал представит первый круглый стол из нового цикла, посвященного истории литвакской общины, ее самоопределению и многогранному наследию, сохранению памяти, осмыслению идентичности и судеб литовского и российского еврейства в сегодняшнем общественном и научном дискурсе.

Как сообщает сайт «Мемориала», проект разработан группой литовских и российских исследователей по инициативе Посольства Литовской Республики в РФ и реализуется в рамках года Виленского Гаона и истории евреев Литвы совместно с Литовским институтом культуры, Международным Мемориалом, Национальной библиотекой Литвы имени Мартинаса Мажвидаса, Центром научных работников и преподавателей иудаики в вузах «Сэфер» при поддержке Российского еврейского конгресса.

В ходе академических дискуссий с участием ведущих исследователей еврейской истории и исторической памяти из Литвы, России и других стран предполагается совместно продумать общее и различное в становлении, а также динамике идентичности евреев Литвы и России, начиная со второй половины XVIII века, когда литовское еврейство первым в Восточной Европе воспринимает идеи Хаскалы, и до наших дней, когда происходит трудное осмысление болевых точек памяти о трагедиях XX века.

В рамках проекта пройдут три тематических круглых стола:

«Евреи Литвы и России. Становление идентичности. XVIII–XX век» (16 октября 2020 года)

(16 октября 2020 года) «Как мы говорим о Холокосте в Литве и в России» (конец ноября 2020 года)

(конец ноября 2020 года) «Языки памяти» (конец января — начало февраля 2021 года)



Эти встречи помогут познакомить российскую аудиторию с историей и культурным наследием литовского еврейства, с проблематикой литовско-еврейских отношений, а также будут способствовать диалогу между литовскими и российскими исследователями. Каждый из круглых столов соберет для дискуссии шесть участников — по трое исследователей с литовской и российской стороны. Каждому круглому столу будет сопутствовать просмотр и обсуждение связанных с его проблематикой видеоматериалов: работы по анимации, запись спектакля, документальное и художественное кино.

Завершит цикл круглых столов концерт виолончелиста Александра Рамма, на котором прозвучат произведения еврейских, литовских и российских композиторов.

Авторы и основные участники проекта:

Наталия Арлаускайте (Институт политологии и международных отношений Вильнюсского университета)

Борис Беленкин (Москва, Международный Мемориал)

Юргита Вербицкиене (руководитель Центра изучения культуры и истории восточноевропейского еврейства при факультете истории Вильнюсского университета)

Лара Лемпертене (директор Центра иудаики при Департаменте исследований культурного наследия Национальной библиотеки Литвы имени Мартинаса Мажвидаса)

Светлана Панич (Москва, независимый исследователь, координатор проекта).



Научный консультант проекта — Саулюс Сужиеделис (университет Миллерсвиля, США)



В круглом столе «Евреи Литвы и России. Становление идентичности. XVIII–XX век» примут участие:

Юргита Вербицкиене (Центр изучения культуры и истории восточноевропейского еврейства при факультете истории Вильнюсского университета),

Александр Локшин (Институт востоковедения),

Лара Лемпертене (Центр иудаики при Департаменте исследований культурного наследия Национальной библиотеки Литвы имени Мартинаса Мажвидаса),

Вадим Алцкан (Мемориальный музей Холокоста),

Дарюс Сталюнас (Институт истории Литвы),

Андрей Шпирт (Лаборатория истории культуры исторического факультета МГУ).



Модератор — Борис Беленкин (Международный Мемориал).



Круглый стол пройдет в онлайн-формате и будет транслироваться на YouTube-канале Международного Мемориала.







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