 
17:03 14 октября 2020Новости
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Начинается дискуссионный цикл, посвященный истории евреев Литвы и России

News_detailed_picture© Международный Мемориал

16 октября Международный Мемориал представит первый круглый стол из нового цикла, посвященного истории литвакской общины, ее самоопределению и многогранному наследию, сохранению памяти, осмыслению идентичности и судеб литовского и российского еврейства в сегодняшнем общественном и научном дискурсе.

Как сообщает сайт «Мемориала», проект разработан группой литовских и российских исследователей по инициативе Посольства Литовской Республики в РФ и реализуется в рамках года Виленского Гаона и истории евреев Литвы совместно с Литовским институтом культуры, Международным Мемориалом, Национальной библиотекой Литвы имени Мартинаса Мажвидаса, Центром научных работников и преподавателей иудаики в вузах «Сэфер» при поддержке Российского еврейского конгресса.

В ходе академических дискуссий с участием ведущих исследователей еврейской истории и исторической памяти из Литвы, России и других стран предполагается совместно продумать общее и различное в становлении, а также динамике идентичности евреев Литвы и России, начиная со второй половины XVIII века, когда литовское еврейство первым в Восточной Европе воспринимает идеи Хаскалы, и до наших дней, когда происходит трудное осмысление болевых точек памяти о трагедиях XX века.

В рамках проекта пройдут три тематических круглых стола:

  • «Евреи Литвы и России. Становление идентичности. XVIII–XX век» (16 октября 2020 года)
  • «Как мы говорим о Холокосте в Литве и в России» (конец ноября 2020 года)
  • «Языки памяти» (конец января — начало февраля 2021 года)


Эти встречи помогут познакомить российскую аудиторию с историей и культурным наследием литовского еврейства, с проблематикой литовско-еврейских отношений, а также будут способствовать диалогу между литовскими и российскими исследователями. Каждый из круглых столов соберет для дискуссии шесть участников — по трое исследователей с литовской и российской стороны. Каждому круглому столу будет сопутствовать просмотр и обсуждение связанных с его проблематикой видеоматериалов: работы по анимации, запись спектакля, документальное и художественное кино.

Завершит цикл круглых столов концерт виолончелиста Александра Рамма, на котором прозвучат произведения еврейских, литовских и российских композиторов.

Авторы и основные участники проекта:

  • Наталия Арлаускайте (Институт политологии и международных отношений Вильнюсского университета)
  • Борис Беленкин (Москва, Международный Мемориал)
  • Юргита Вербицкиене (руководитель Центра изучения культуры и истории восточноевропейского еврейства при факультете истории Вильнюсского университета)
  • Лара Лемпертене (директор Центра иудаики при Департаменте исследований культурного наследия Национальной библиотеки Литвы имени Мартинаса Мажвидаса)
  • Светлана Панич (Москва, независимый исследователь, координатор проекта).


Научный консультант проекта — Саулюс Сужиеделис (университет Миллерсвиля, США)


В круглом столе «Евреи Литвы и России. Становление идентичности. XVIII–XX век» примут участие:

  • Юргита Вербицкиене (Центр изучения культуры и истории восточноевропейского еврейства при факультете истории Вильнюсского университета),
  • Александр Локшин (Институт востоковедения),
  • Лара Лемпертене (Центр иудаики при Департаменте исследований культурного наследия Национальной библиотеки Литвы имени Мартинаса Мажвидаса),
  • Вадим Алцкан (Мемориальный музей Холокоста),
  • Дарюс Сталюнас (Институт истории Литвы),
  • Андрей Шпирт (Лаборатория истории культуры исторического факультета МГУ).


Модератор — Борис Беленкин (Международный Мемориал).


Круглый стол пройдет в онлайн-формате и будет транслироваться на YouTube-канале Международного Мемориала.


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