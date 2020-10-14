Начинается дискуссионный цикл, посвященный истории евреев Литвы и России

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16 октября Международный Мемориал представит первый круглый стол из нового цикла, посвященного истории литвакской общины, ее самоопределению и многогранному наследию, сохранению памяти, осмыслению идентичности и судеб литовского и российского еврейства в сегодняшнем общественном и научном дискурсе.
Как сообщает сайт «Мемориала», проект разработан группой литовских и российских исследователей по инициативе Посольства Литовской Республики в РФ и реализуется в рамках года Виленского Гаона и истории евреев Литвы совместно с Литовским институтом культуры, Международным Мемориалом, Национальной библиотекой Литвы имени Мартинаса Мажвидаса, Центром научных работников и преподавателей иудаики в вузах «Сэфер» при поддержке Российского еврейского конгресса.
В ходе академических дискуссий с участием ведущих исследователей еврейской истории и исторической памяти из Литвы, России и других стран предполагается совместно продумать общее и различное в становлении, а также динамике идентичности евреев Литвы и России, начиная со второй половины XVIII века, когда литовское еврейство первым в Восточной Европе воспринимает идеи Хаскалы, и до наших дней, когда происходит трудное осмысление болевых точек памяти о трагедиях XX века.
В рамках проекта пройдут три тематических круглых стола:
Эти встречи помогут познакомить российскую аудиторию с историей и культурным наследием литовского еврейства, с проблематикой литовско-еврейских отношений, а также будут способствовать диалогу между литовскими и российскими исследователями. Каждый из круглых столов соберет для дискуссии шесть участников — по трое исследователей с литовской и российской стороны. Каждому круглому столу будет сопутствовать просмотр и обсуждение связанных с его проблематикой видеоматериалов: работы по анимации, запись спектакля, документальное и художественное кино.
Завершит цикл круглых столов концерт виолончелиста Александра Рамма, на котором прозвучат произведения еврейских, литовских и российских композиторов.
Авторы и основные участники проекта:
Научный консультант проекта — Саулюс Сужиеделис (университет Миллерсвиля, США)
В круглом столе «Евреи Литвы и России. Становление идентичности. XVIII–XX век» примут участие:
Модератор — Борис Беленкин (Международный Мемориал).
Круглый стол пройдет в онлайн-формате и будет транслироваться на YouTube-канале Международного Мемориала.
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