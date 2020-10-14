Фестиваль «Арт Проспект» объединит 23 города и 13 стран

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С 15 по 18 октября в 23 городах 13 стран в офлайн- и онлайн-форматах пройдет VII Международный фестиваль паблик-арта «Арт Проспект». Тема фестиваля – «Поиск сокровищ».
Как сообщают организаторы «Арт Проспекта», сокровища — это метафора «нового времени», переживания художников в условиях изолированности и осмысление граней личного и публичного.
В фестивале примут участие более 50 художников, в том числе Сара Баррелл (Мельбурн), Надя Саяпина (Минск), Михаил Сулакаури (Тбилиси), Паша Кас (Алматы), Диана У (Бишкек), Владимир Селезнев (Екатеринбург), Данини (Москва), Александр Шишкин-Хокусай (Петербург), Владимир Абих (Петербург), Федор Дубровин (Чувашская Республика), Энни Альбагли (Сан-Франциско), Энди Грейдон (Миннеаполис), Эд Вудхэм (Нью-Йорк), Хуршед Расулзода (Душанбе), Вахид Казимов (Ташкент), Виктория Миронюк (Коломыя). Полный список художников опубликован на сайте фестиваля.
С 15 по 18 октября в каждом из городов-участников будет представлены художественные интервенции, реализованные авторами на открытых частных территориях (балконы, окна, дворы) или в условиях социальной дистанции (мосты, перекрестки дорог, горы). Жители других городов смогут увидеть эти проекты на сайте фестиваля, в его инстаграме и мобильном приложении, доступном для скачивания в Google Play Store и App Store. Проекты дополненной реальности будут представлены в ДК Газа в Петербурге.
Кроме того, в программе фестиваля две публичные онлайн-дискуссии. Zoom-трансляции дискуссий будут доступны для просмотра на сайте CEC ArtsLink, регистрация — здесь.
15 октября, 18:00–19:30 — «Наизнанку: Арт Проспект 2020. Как социальное дистанцирование, COVID-19 и цифровые технологии меняют понимание общественного пространства»
Участники: художники фестиваля «Арт Проспект — 2020»
Модератор Кендал Генри (США)
16 октября, 18:00–19:30 — Презентация сборника «Чудо или недоразумение»: социально вовлеченное искусство в странах сети Арт Проспект. Репортажи из Азербайджана, Армении, Беларуси, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Таджикистана, Узбекистана и Украины».
Издатель: CEC ArtsLink (Нью-Йорк/Петербург).
Участники: авторы сборника
Модератор: Виктор Мизиано (Россия/Италия)
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