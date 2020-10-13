Законопроект о многомиллионных штрафах за неудаление контента прошел первое чтение

© Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации

Сегодня, 13 октября, Госдума приняла в первом чтении поправки в КоАП об ответственности за отказ ограничить доступ или удалить противозаконную информацию. Если законопроект примут окончательно, провайдерам и владельцам ресурсов в интернете будут грозить штрафы до 15 млн рублей.

Как сообщает сайт Госдумы, авторы поправок — председатель комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн и его первый заместитель Сергей Боярский.

«Законопроект мой и коллеги Боярского устанавливает штрафы для тех пользователей и участников рынка, которые не удалили запрещенный контент по требованию Роскомнадзора. За каждое отсутствие реакции будет штраф», — рассказал Хинштейн «Интерфаксу».

За непринятие мер по ограничению доступа к запрещенной информации и за ее неудаление они предлагают наказывать провайдера хостинга штрафами до 4 млн рублей, а за повторное совершение этих правонарушений штрафы — 8 млн рублей.

Кроме того, предполагается ввести штрафы до 8 млн рублей за неограничение доступа к информации, содержащей призывы к экстремизму, порнографические изображения несовершеннолетних или данные о способах приобретения, изготовления или использования наркотических веществ.

«Повторное нарушение данных норм влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 200 до 500 тысяч рублей; на должностных лиц — от 800 тысяч до 1 млн рублей; на юридических лиц — от 8 до 15 млн рублей», — говорится в сообщении Госдумы.

Свою инициативу Хинштейн и Боярский подкрепили статистикой Роскомнадзора, согласно которой, как гласит пояснительная записка к законопроекту, «с интернет-ресурса YouTube, вопреки требованиям Роскомнадзора, к апрелю 2020 года не удалено 10 482 страницы URL с запрещенной информацией, с ресурса Twitter — 1462 URL, с ресурса Instagram — 1435 URL, с Facebook — 362 URL».







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