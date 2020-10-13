Начинается фестиваль Amfest

Кадр из фильма «Мир грядущий» © CoolConnections

Сегодня, 13 октября, в московском кинотеатре «Каро 11 Октябрь» состоится открытие 15-го фестиваля американского кино Amfest.

Как сообщают организаторы, арт-объединение CoolConnections, в этом году фестиваль в связи с пандемией проводится только в двух городах.

В Москве до 21 октября будут показаны восемь фильмов — участников и призеров национальных и международных кинофестивалей:

В Петербурге фестиваль будет проходить 22–25 октября. В кинотеатре «Аврора» будут показаны фильмы «Черный дрозд», «Мир грядущий», «Девять дней», «Цена победы» и «Сладкая жизнь».

Все фильмы демонстрируются на языке оригинала с русскими субтитрами.







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