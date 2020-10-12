Объявлены победители конкурса «Прямой взгляд»

Николо Филиппо Россо. Исход. (I место в номинации «Конфликт») © Nicolo Filippo Rosso / Предоставлено пресс-службой конкурса «Прямой взгляд»

Центр документальной фотографии FOTODOC при Сахаровском центре объявил победителей шестого ежегодного международного конкурса фотографии «Прямой взгляд», посвященного проблемам взаимоотношений человека с обществом и государством, а также путям разрешения этих проблем.

Итоги конкурса 2020 года опубликованы на его сайте. Победителей определило жюри, в состав которого входили вошли ведущие фоторедакторы и кураторы из разных стран.

Номинация «Проблема»

I место — Маша Гельман (Россия) — «Не стыдно»

II место — Светлана Станкевич (Беларусь) — «Ликвидация»

III место — Алессио Падуано (Италия) — «Пандемия коронавируса в Италии»



Номинация «Конфликт»

I место — Николо Филиппо Россо (Италия) — «Исход»

II место — Мохсен Каболи (Иран) — «Суррогатная мать»

III место — Станислава Новгородцева (Россия) — «Остров Крым»



Номинация «Компромисс»

I место — Ксения Иванова (Россия) — «Павленко»

II место — Йеспер Хуборг (Дания) — «Мы все еще здесь»

III место — Алексей Васильев (Россия) — «Сахавуд»



Серии победителей можно будет увидеть на выставке в Сахаровском центре в Москве. Даты выставки будут объявлены дополнительно.







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