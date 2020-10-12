Объявлены победители конкурса «Прямой взгляд»

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Центр документальной фотографии FOTODOC при Сахаровском центре объявил победителей шестого ежегодного международного конкурса фотографии «Прямой взгляд», посвященного проблемам взаимоотношений человека с обществом и государством, а также путям разрешения этих проблем.
Итоги конкурса 2020 года опубликованы на его сайте. Победителей определило жюри, в состав которого входили вошли ведущие фоторедакторы и кураторы из разных стран.
Номинация «Проблема»
Номинация «Конфликт»
Номинация «Компромисс»
Серии победителей можно будет увидеть на выставке в Сахаровском центре в Москве. Даты выставки будут объявлены дополнительно.
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