Василий Ладюк будет петь в Пермской опере

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С 1 ноября в штат Пермского академического театра оперы и балета имени П.И. Чайковского баритон войдет новый солист, баритон Василий Ладюк.
Как сообщает пермское издание «Новый компаньон», певец уже уволился из московского театра «Новая опера» и передал трудовую книжку в пермский театр.
Василий Ладюк выступал на главных оперных сценах мира — в Большом и Мариинском театрах, в Метрополитен-опере, в театрах Ла Скала, Ла Монне и Ла Фениче. В Перми он известен по выступлениям на фестивале Владимира Спивакова, на концерте с Большим симфоническим оркестром под управлением Владимира Федосеева, по гастролям в Перми и Осе вместе с тенором Алексеем Татаринцевым.
Также сообщается, что предложение стать главным приглашенным дирижером Пермского театра оперы и балета принял французский дирижер Виктор Авиат. Решение о заключении контракта будет принято по результатам его работы с оркестром Пермской оперы.
Виктор Авиат впервые встанет за его пульт 1 декабря. На юбилейном фестивале к 150-летию Пермского театра оперы и балета под управлением дирижера прозвучат произведения Чайковского и Равеля. Кроме того, планируется, что в начале 2021 года Виктор Авиат будет дирижировать в Перми оперой Моцарта — «Так поступают все женщины» или «Свадьба Фигаро».
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