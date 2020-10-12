Василий Ладюк будет петь в Пермской опере

© Д. Кочетков / Московский театр Новая опера имени Е.В. Колобова

С 1 ноября в штат Пермского академического театра оперы и балета имени П.И. Чайковского баритон войдет новый солист, баритон Василий Ладюк.

Как сообщает пермское издание «Новый компаньон», певец уже уволился из московского театра «Новая опера» и передал трудовую книжку в пермский театр.

Василий Ладюк выступал на главных оперных сценах мира — в Большом и Мариинском театрах, в Метрополитен-опере, в театрах Ла Скала, Ла Монне и Ла Фениче. В Перми он известен по выступлениям на фестивале Владимира Спивакова, на концерте с Большим симфоническим оркестром под управлением Владимира Федосеева, по гастролям в Перми и Осе вместе с тенором Алексеем Татаринцевым.

Также сообщается, что предложение стать главным приглашенным дирижером Пермского театра оперы и балета принял французский дирижер Виктор Авиат. Решение о заключении контракта будет принято по результатам его работы с оркестром Пермской оперы.

Виктор Авиат впервые встанет за его пульт 1 декабря. На юбилейном фестивале к 150-летию Пермского театра оперы и балета под управлением дирижера прозвучат произведения Чайковского и Равеля. Кроме того, планируется, что в начале 2021 года Виктор Авиат будет дирижировать в Перми оперой Моцарта — «Так поступают все женщины» или «Свадьба Фигаро».







Понравился материал? Помоги сайту!

Подписывайтесь на наши обновления

Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней

Лента наших текущих обновлений в Яндекс.Дзен

RSS-поток новостей COLTA.RU