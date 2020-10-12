ГМИИ представит выставку британского рекламного постера

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20 октября в Галерее искусства стран Европы и Америки XIX-XX веков откроется выставка «Реклама как искусство. Британский постер конца XIX – начала XX века из собрания ГМИИ им. А.С. Пушкина».
Как сообщает сайт музея, в экспозицию войдут более 150 рекламных эстампов английских художников и дизайнеров, в том числе Обри Бердсли, «Братьев» Беггарстафф, Эдварда Макнайта Коффера, Тома Первиса, Эдварда Боудена и Остина Купера.
Темами отдельных залов станут рекламные карикатуры членов Лондонского скетч-клуба — Дадли Харди, Джона Хэссола, Уильяма Тру и многих других художников-иллюстраторов.
«Одним из самых ярких разделов коллекции является коммерческая графика британо-голландского нефтяного концерна Shell, который поддерживал политику доверия современному искусству, — отмечают организаторы выставки. — Произведения из корпоративной коллекции модернистской живописи концерна использовались в рекламном дизайне. Так, творчество живописцев-новаторов: Дункана Гранта, Пола Нэша, Грэма Сазерленда, Тристрама Хилльера и многих других художников, начинавших свою карьеру в 1920-х — 1930-х годах, популяризировалось за счет широкой публикации их картин в рекламных постерах».
Выставка приурочена к выходу каталога-резоне, посвященного собранию британского постера в Пушкинском музее, она продолжит серию музейных проектов, посвященных итогам научно-исследовательской деятельности и реставрационной работы по восстановлению произведений ранней промышленной полиграфии — иллюстрированной рекламы, политических плакатов, образцов коммерческой литографии — визиток, пригласительных билетов и экслибрисов.
Выставка «Реклама как искусство. Британский постер конца XIX — начала XX века из собрания ГМИИ им. А.С. Пушкина» продлится до 31 января 2021 года.
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