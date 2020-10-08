В Московской консерватории открывается фестиваль ArsLonga

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Сегодня, 9 октября, симфонический спектакль «Мастер и Маргарита» в Большом зале Московской консерватории откроет программу XX Международного музыкального фестиваля ArsLonga.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу фестиваля. В спектакле «Мастер и Маргарита» заняты Дарья Мороз и Игорь Миркурбанов, за пульт Московского государственного симфонического оркестра (МГСО) встанет художественный руководитель фестиваля ArsLonga, дирижер и солист Иван Рудин (фортепиано).
В рамках региональной программы фестиваля постановка по мотивам романа Михаила Булгакова будет позже представлена в в Самаре (19 октября) и Светлогорске (25 октября), добавили в пресс-службе.
Фестиваль продлится до 8 ноября, его площадками в Москве также станут зал «Зарядье», «Башмет-центр» и Камерный зал филармонии.
Центральная тема ArsLonga — музыка Людвига ван Бетховена, чье 250-летие отмечается в 2020 году.
11 октября в Большом зале консерватории состоится концерт «Вселенная Бетховен». В программе Пятая симфония и Концерт для скрипки с оркестром ре мажор. В концерте примут участие МГСО и дирижеры Виктор Жакоб, Никита Сорокин и Николай Цинман. Солист — Гаик Казазян (скрипка).
С 30 октября по 1 ноября в «Башмет-центре» пройдет Beethoven-Crazy-Weekend («Сумасшедший уикенд Бетховена»): в течение трех дней в режиме нон-стоп будет исполнено большинство камерных сочинений Бетховена, в том числе все виолончельные и скрипичные сонаты, квартеты, трио, песни для голоса. Среди исполнителей Юрий Башмет, Александр Рудин, Алексей Лундин, Борис Андрианов и Даниил Коган.
Завершит фестиваль 8 ноября «Бетховен-марафон» на сцене зала «Зарядье». «С 14:00 до 21:00 прозвучат все фортепианные концерты и концерт для скрипки, виолончели и фортепиано Людвига ван Бетховена в исполнении ведущих музыкантов России, среди которых Александр Князев, Юлиана Авдеева, Айлен Притчин, Варвара Непомнящая, Варвара Мягкова, Алексей Мельников и художественный руководитель фестиваля Иван Рудин», — рассказали в пресс-службе.
Кроме того, в программе ArsLonga концерт молодых музыкантов и мастер-классы Элисо Вирсаладзе и Владимира Овчинникова.
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