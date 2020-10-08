В Москве задержаны участницы Pussy Riot

Акция Pussy Riot в Москве 7 октября 2020 года © Pussy Riot

Сегодня, 8 октября, сотрудники правоохранительных органов задержали участниц группы Pussy Riot Марию Алехину и Нику Никульшину.

Как сообщает телеканал «Дождь», задержания связаны с акцией Pussy Riot, которая прошла 7 октября, в день рождения Владимира Путина: участники группы вывесили радужные флаги в Москве на зданиях ФСБ, Администрации президента, Верховного суда, Министерства культуры и Басманного ОВД.

Акция была направлена против государственной гомофобии.

Группа Pussy Riot обратилась к президенту Путину с семью требованиями: расследовать убийства и похищения геев, лесбиянок, трансгендерных и квир-людей в Чечне, прекратить преследование активистов и организаций, помогающих ЛГБТК-сообществу, принять закон, запрещающий дискриминацию про принципу гендера и сексуальной ориентации, легализовать однополые партнерства, прекратить преследование однополых семей и изъятие у них детей, отменить действующий закон о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений как дискриминационный и нарушающий право на свободу самовыражения и сделать 7 октября Днем видимости ЛГБТК.

Вечером 7 октября были задержаны полицией и отпущены под обязательство о явке для составления протокола по административной статье о нарушении правил проведения митинга участники Pussy Riot Василий Андрианов и Елизавета Дидерих, передает «Медиазона».

Кроме того, как отмечает «Медуза», полицейские приходили домой к Александру Софееву, Веронике Никульшиной и Люсе Штейн, которые также участвовали в акции.







Понравился материал? Помоги сайту!

Подписывайтесь на наши обновления

Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней

Лента наших текущих обновлений в Яндекс.Дзен

RSS-поток новостей COLTA.RU