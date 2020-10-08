Образовательная программа Московской молодежной биеннале пройдет в онлайн-формате

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12 октября VII Московская международная биеннале молодого искусства открывает образовательную программу. Международные дискуcсии, мастер-классы и «Дневник биеннале» будут проводиться в онлайн-формате.
Как сообщают организаторы, это позволит «продолжить работу, творческий процесс, объединить и привлечь к участию спикеров из разных областей, расширяя, таким образом, пространство для совместной деятельности и диалога».
Образовательная программа VII Московской международной биеннале молодого искусства, реализуемая совместно с Фондом поддержки современного искусства «Винзавод», состоит из трех основных блоков:
цикл из пяти международных дискуссий «Салон отверженных категорий» (куратор — критик и искусствовед Андрей Шенталь)
Среди участников: профессор Университета Абердина Тим Ингольд, профессор Колумбийского университета Джек Халберстам, профессор Академии Брера в Милане Франко «Бифо» Берарди, историк Анна Мазаник, культуролог Оксана Мороз, художница Екатерина Муромцева.
«Дневник биеннале», который объединит сообщества теоретиков и критиков искусства (куратор — искусствовед Борис Клюшников)
Среди участников: коллектив «Кафе-мороженое», «Кооператив распределенного сознания», сообщество Cyberfeminism, телеграм-канал «Блуждающая Звезда», «Альманах-огонь», мастерская «Практики письма», кружок по научной фантастике «Слово для Леса и Мира».
практическая часть: восемь мастер-классов из печатных мастерских (кураторы — объединение принт-маркет «Вкус Бумаги»)
Среди участников: «Офортная мастерская», дизайн-студии ESH Gruppa, издательство книг и зинов Samopal Books, студия дизайна и аналоговое печатное производство Hardcore Studio, мастерская шелкографии «Принт- мафия», архитектурная школа и мастерская «Архитектура через офорт», лаборатория экспериментальной печати «Пиранези Lab», мастерская и галерея печатной графики ЛИТО.
Первая дискуссия цикла «Салон отверженных категорий» состоится 12 октября. «Дневник биеннале» в кооперации с различными сообществами начнет работу 20 октября на цифровой платформе figma, в тот же день в соцсетях биеннале и «Винзавода» начнутся трансляции мастер-классов.
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