Луиза Глюк стала лауреатом Нобелевской премии по литературе

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Сегодня, 8 октября, Нобелевский комитет Шведской академии объявил лауреата Нобелевской премии по литературе 2020 года. Им стала американская поэтесса Луиза Глюк.
Как сообщает nobelprize.org, премия присуждена «за ее безошибочный поэтический голос, со строгой простотой превращающий личное во всеобщее».
Луиза Глюк (р. 1943) — автор 12 поэтических сборников, поэт-лауреат США (2003–2004), член Американской академии искусств и литературы, канцлер Академии американских поэтов, адъюнкт-профессор Йельского университета — стала 16-й женщиной, получившей Нобелевскую премию по литературе, отмечает The Guardian.
«Она принадлежит к числу самых выдающихся лириков современной американской литературы», — цитирует ТАСС председателя Нобелевского комитета Андерса Ульссона.
Вручение Нобелевской премии по литературе пройдет 10 декабря в онлайн-формате.
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