В Москве отпразднуют 80-летие Джона Леннона

Гид по спящим объектам
В ММСИ завершается выставка «Паузы» про сон и пандемию6 октября 2020516
17 октября в ДК Горбунова в Москве пройдет XV Международный фестиваль музыки The Beatles. В этом году фестиваль приурочен к юбилею Джона Леннона: 9 октября ему исполнилось бы 80 лет.
Как сообщает портал beatles.ru, в афише фестиваля шесть часов живой музыки.
Программу лучших песен Джона Леннона представят Сергей Гуцан и «Самое ОНО Бэнд», специально собранная для фестиваля супергруппа из лучших музыкантов московской клубной сцены (ранее этот проект был известен под названием #9dream).
Гитарист Владимир «Корней» Корниенко (Земфира, Найк Борзов) и группа Zebra Band (ударник Андрей Шатуновский, гитарист Сергей Рощупкин, бас-гитарист Семен Лепешкин и клавишник Сергей Желудков) сыграют избранные песни с двух альбомов The Beatles, вышедших в 1965 году: «Help!» и «Rubber Soul».
Специальную юбилейную программу подготовила группа The Beatlove — официальный российский трибьют, лицензированный правообладателями на исполнение песен The Beatles. «Это театрально-музыкальное шоу безупречно воссоздает концерт "Битлз" в мельчайших подробностях, — отмечают организаторы фестиваля. — Все музыканты внешне похожи на "битлов", винтажные инструменты, костюмы полностью соответствуют оригинальным, голоса и мимика тщательно копируются.»
Кроме того, молодая московская группа 4Beatles исполнит программу гамбургского репертуара The Beatles 1960 года, с акустическим сетом песен The Beatles выступят Dans Ramblers, свои интерпретации битловской классики представит фронтмен группы BLAST Нэш Алберт (Nash Albert — сценический псевдоним музыканта Нэша Тавхелидзе).
Понравился материал? Помоги сайту!
Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней
Лента наших текущих обновлений в Яндекс.Дзен
Подписывайтесь
на наши обновления!
Рассылка COLTA.RU
Канал COLTA.RU в Яндекс.Дзен
Вчера
18:27Вышла серия видеоинтервью с петербургскими художниками
16:56Премьеру «Джульетты» в БДТ предварит публичная программа
15:35Отменены представления на Камерной сцене Большого театра
15:04Премия «Лавровая ветвь» подвела итоги первого тура
14:30В Москве отпразднуют 80-летие Джона Леннона
13:02Стипендиаты Гёте-Института пройдут обучение в Германии
12:39Паблик-арт программа «Сказки о золотых яблоках» открыла новый сезон
11:44Сочинения победителей конкурса Avanti прозвучат в Московской консерватории
5 октября 2020
18:02Директором musicAeterna в России стал Дмитрий ОзерковВсе новости
В ММСИ завершается выставка «Паузы» про сон и пандемию6 октября 2020516
Книга журналистки Матильды Густавсон «Клуб» раскрывает подробности известного скандала и кризиса внутри Шведской академии. Книгу прочла Катя Рунов6 октября 2020717
Премьера трейлера на COLTA.RU6 октября 20201667
«Современник» открыл свой первый сезон без Галины Волчек6 октября 20201016
О найденных снимках и своей выставке «Фотоувеличение» в Центре Вознесенского5 октября 20201479
Круглый стол жюри Премии Аркадия Драгомощенко5 октября 20201244
«Ночной проспект», «ГитарыStereo», Altera Forma, «Мамбо Джа» и SpaceCats в трибьют-проекте «Центру», которого не было2 октября 20202826
Михаил Мейлах — памяти Владимира Эрля и Юрия Орлова2 октября 20203453
Лидер «Мегаполиса» Олег Нестеров и композитор Дмитрий Курляндский — о совместной работе над спектаклем «Ноябрь», отказе от нарратива и встрече двух потоков2 октября 20202595
«Если бы я жил на Луне»: совместная песня молодого блюзмена и заслуженного инди-рокера2 октября 20202579
Большой разговор с Ксенией Лученко о настоящем и будущем искусственного интеллекта — и о нас, которые будут с ним жить бок о бок1 октября 202035668
Александр Молочников — о спектакле «Бульба. Пир» в Театре на Малой Бронной1 октября 20203926