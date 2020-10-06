В Москве отпразднуют 80-летие Джона Леннона

17 октября в ДК Горбунова в Москве пройдет XV Международный фестиваль музыки The Beatles. В этом году фестиваль приурочен к юбилею Джона Леннона: 9 октября ему исполнилось бы 80 лет.

Как сообщает портал beatles.ru, в афише фестиваля шесть часов живой музыки.

Программу лучших песен Джона Леннона представят Сергей Гуцан и «Самое ОНО Бэнд», специально собранная для фестиваля супергруппа из лучших музыкантов московской клубной сцены (ранее этот проект был известен под названием #9dream).

Гитарист Владимир «Корней» Корниенко (Земфира, Найк Борзов) и группа Zebra Band (ударник Андрей Шатуновский, гитарист Сергей Рощупкин, бас-гитарист Семен Лепешкин и клавишник Сергей Желудков) сыграют избранные песни с двух альбомов The Beatles, вышедших в 1965 году: «Help!» и «Rubber Soul».

Специальную юбилейную программу подготовила группа The Beatlove — официальный российский трибьют, лицензированный правообладателями на исполнение песен The Beatles. «Это театрально-музыкальное шоу безупречно воссоздает концерт "Битлз" в мельчайших подробностях, — отмечают организаторы фестиваля. — Все музыканты внешне похожи на "битлов", винтажные инструменты, костюмы полностью соответствуют оригинальным, голоса и мимика тщательно копируются.»

Кроме того, молодая московская группа 4Beatles исполнит программу гамбургского репертуара The Beatles 1960 года, с акустическим сетом песен The Beatles выступят Dans Ramblers, свои интерпретации битловской классики представит фронтмен группы BLAST Нэш Алберт (Nash Albert — сценический псевдоним музыканта Нэша Тавхелидзе).







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