Роджер Уотерс выпустил концертный фильм и альбом

© Roger Waters / YouTube

2 октября в продажу поступил новый концертный фильм и альбом Роджера Уотерса «Roger Waters: Us + Them».

Как сообщает пресс-служба Sony Pictures Home Entertainment, режиссерами фильма выступили Шон Эванс и сам Роджер Уотерс. Фильм, документирующий турне музыканта 2017–2018 годов, вышел на Blu-ray и DVD, его аудиоверсия — на CD и виниле.

В фильм вошли выступления Роджера Уотерса в Амстердаме и Великобритании, живые исполнения композиций с «The Dark Side of the Moon», «The Wall», «Animals», «Wish You Were Here» и других альбомов Pink Floyd.

С июля фильм «Roger Waters: Us + Them» доступен в цифровых сервисах в форматах 4K, HD и SD Digital. Физическая и цифровая версия представляет сцены, снятые после самих выступлений, а также включает два дополнительных концертных трека, которых не было в премьерной версии фильма — «Comfortably Numb» и «Smell the Roses».







