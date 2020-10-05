Умер Борис Егоров

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3 октября в Петербурге в возрасте 94 лет умер филолог, литературовед, историк, культуролог и мемуарист Борис Егоров.
Об этом сообщил литературовед Николай Подосокорский.
Борис Федорович Егоров родился в 1926 году в городе Балашове Саратовской губернии, учился в Ленинградском институте авиационного приборостроения (ушел в 1947 году с пятого курса), окончил заочное отделение филологического факультета ЛГУ (1948) и аспирантуру Тартуского университета (1952). В 1950-е — 1960-е годы был ближайшим другом и коллегой Юрия Лотмана (1922–1993). Их переписка продолжалась до 1993 года, сохранилось более 300 писем Лотмана и 400 писем Егорова.
Кандидат (1952), доктор (1967) филологических наук. В 1954—1960 годах возглавлял кафедру русской литературы Тартусского университета. В 1962–1968 годах был доцентом ЛГУ, в 1968–1978 годах — профессором, заведующим кафедрой русской литературы ЛГПИ имени А.И. Герцена, в 1978–1993 годах — научным сотрудником и главным научным сотрудником Ленинградского отделения Института истории СССР, в 1993—1996 годах — главным научным сотрудником Санкт-Петербургского отделения Института социологии РАН.
Кроме того, Борис Егоров читал курсы лекций во многих университетах России, а также Польши, США, Франции и других стран. В последние годы работал главным научным сотрудником-консультантом Санкт-Петербургского института истории РАН.
В 1978—1991 годах Борис Егоров был заместителем председателя, в 1991—2002 годах — председателем редколлегии книжной серии «Литературные памятники». Также был главным редактором биобиблиографического словаря «Русские писатели 1800–1917», возглавлял редколлегию серии «Современная западная русистика» издательства «Академический проект».
Автор более 400 научных статей и многих книг, среди которых «Очерки по истории русской литературной критики середины XIX века. Учебное пособие» (1973), «О мастерстве литературной критики. Жанры. Композиция. Стиль» (1980), «Литературно-критическая деятельность В.Г. Белинского. Пособие для учителя» (1982), «Борьба эстетических идей в России середины XIX века» (1982), «Петрашевцы» (1988), «Борьба эстетических идей в России середины 1860-х годов» (1991), «Жизнь и творчество Ю.М. Лотмана» (1999), «Аполлон Григорьев» (2000), «Структурализм. Русская поэзия. Воспоминания» (2001), «От Хомякова до Лотмана» (2003), «Воспоминания» (2004), «Боткины» (2004), «Российские утопии. Исторический путеводитель» (2007).
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