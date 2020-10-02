«Эшколот» организует онлайн-курс о музыке евреев Беларуси

© Olga Rani

8, 15 и 22 октября в онлайн-формате пройдут три лекции мини-курса «Мелодии болот и озер. Музыка евреев Беларуси», организованного культурно-образовательным проектом «Эшколот».

Начало лекций в 20:00, доступ к мини-курсу бесплатный по предварительной регистрации.

Музыковед, композитор, дирижер и музыкант-мультиинструменталист Дмитрий Зисл Слепович расскажет о наименее изученном и слабо представленном в современной исполнительской практике региональном стиле еврейской музыки — о музыке евреев Беларуси, евреев-литваков.

Особое внимание будет уделено контексту формирования этой музыкальной культуры и микрорегиональным отличиям: музыке быта, культа, двора в разных районах, взаимодействию с окружающими культурами. Также будут приведены примеры этнографических записей первой половины ХХ века и современных исполнительских версий.

Расписание:

8 октября — Лекция 1: «Музыкальный ландшафт земель Райсн и Литэ»

— Лекция 1: «Музыкальный ландшафт земель Райсн и Литэ» 15 октября — Лекция 2: «Стили вокальной традиционной музыки евреев Беларуси конца XIX — начала XXI веков»

— Лекция 2: «Стили вокальной традиционной музыки евреев Беларуси конца XIX — начала XXI веков» 22 октября — Лекция 3: «Инструментальная традиция евреев Беларуси»



Кроме того, в октябрьском расписании «Эшколота» практикум «Беккет и музыка. Опыт медленного слушания», который состоится 18 октября в доме творчества «Переделкино».

Композитор Борис Филановский будет анализировать «Geistertrio» (Op. 70) Бетховена в связи с одноименной пьесой Сэмюэла Беккета.

Во второй вечера части ансамбль Contemporary Music Company под руководством Ильи Рубинштейна (Москва) представит концертную программу «Беккет и музыка»:

Людвиг ван Бетховен. «Geistertrio» (Op. 70) [«Ghost Trio» Беккета]

Филип Гласс. Струнный квартет №2 [«Company» Беккета]

Ричард Баррет. «Ne songe plus à fuir» для виолончели соло



Организаторы рекомендуют бронировать места заранее: их число ограничено в связи с необходимостью соблюдения социальной дистанции.







Понравился материал? Помоги сайту!

Подписывайтесь на наши обновления

Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней

Лента наших текущих обновлений в Яндекс.Дзен

RSS-поток новостей COLTA.RU