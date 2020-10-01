 
17:37 1 октября 2020Новости
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Параллельную программу Московской молодежной биеннале продолжат девять проектов

News_detailed_pictureИрина Бабкина. Панфундус 60-х© Фонд культурных проектов «Четверг»

В октябре в параллельной программе Vll Московской международной биеннале молодого искусства будут представлены девять проектов, отобранных по итогам опен-колла для институций Москвы.

Как сообщает сайт Московской международной биеннале молодого искусства, всего на конкурс было подано 36 заявок: 13 — от государственных организаций и 23 — от частных институций. Возраст участников и кураторов этих проектов не превышает 35 лет.

В параллельную программу отобраны 23 проекта, направленных на взаимодействие с молодым искусством и затрагивающих актуальные темы в современном контексте.

Девять из них открываются в этом месяце в парке искусств «Музеон», галереях Askeri, «Триумф» и «Файн Арт», Московском музее современного искусства, Фонде Владимира Смирнова и Константина Сорокина, Фонде культурных проектов «Четверг» и Мультимедиа Арт Музее, Москва:

  • серия лекций и мастер-классов «Inside out»
  • выставка «On the Way Home»
  • выставка «Амбивалентность»
  • выставка «Арт-память»
  • выставка «Параллели»
  • выставка «Помехи»
  • выставка «Превращения»
  • совместный проект Buro24/7 и ММОМА «20:20.Время остановилось»
  • опера «Вода»

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