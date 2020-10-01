Параллельную программу Московской молодежной биеннале продолжат девять проектов
Ирина Бабкина. Панфундус 60-х© Фонд культурных проектов «Четверг»
В октябре в параллельной программе Vll Московской международной биеннале молодого искусства будут представлены девять проектов, отобранных по итогам опен-колла для институций Москвы.
Как сообщает сайт Московской международной биеннале молодого искусства, всего на конкурс было подано 36 заявок: 13 — от государственных организаций и 23 — от частных институций. Возраст участников и кураторов этих проектов не превышает 35 лет.
В параллельную программу отобраны 23 проекта, направленных на взаимодействие с молодым искусством и затрагивающих актуальные темы в современном контексте.
Девять из них открываются в этом месяце в парке искусств «Музеон», галереях Askeri, «Триумф» и «Файн Арт», Московском музее современного искусства, Фонде Владимира Смирнова и Константина Сорокина, Фонде культурных проектов «Четверг» и Мультимедиа Арт Музее, Москва:
- серия лекций и мастер-классов «Inside out»
- выставка «On the Way Home»
- выставка «Амбивалентность»
- выставка «Арт-память»
- выставка «Параллели»
- выставка «Помехи»
- выставка «Превращения»
- совместный проект Buro24/7 и ММОМА «20:20.Время остановилось»
- опера «Вода»
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