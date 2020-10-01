Параллельную программу Московской молодежной биеннале продолжат девять проектов

Ирина Бабкина. Панфундус 60-х © Фонд культурных проектов «Четверг»

В октябре в параллельной программе Vll Московской международной биеннале молодого искусства будут представлены девять проектов, отобранных по итогам опен-колла для институций Москвы.

Как сообщает сайт Московской международной биеннале молодого искусства, всего на конкурс было подано 36 заявок: 13 — от государственных организаций и 23 — от частных институций. Возраст участников и кураторов этих проектов не превышает 35 лет.

В параллельную программу отобраны 23 проекта, направленных на взаимодействие с молодым искусством и затрагивающих актуальные темы в современном контексте.

Девять из них открываются в этом месяце в парке искусств «Музеон», галереях Askeri, «Триумф» и «Файн Арт», Московском музее современного искусства, Фонде Владимира Смирнова и Константина Сорокина, Фонде культурных проектов «Четверг» и Мультимедиа Арт Музее, Москва:

серия лекций и мастер-классов «Inside out»

выставка «On the Way Home»

выставка «Амбивалентность»

выставка «Арт-память»

выставка «Параллели»

выставка «Помехи»

выставка «Превращения»

совместный проект Buro24/7 и ММОМА «20:20.Время остановилось»

опера «Вода»





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