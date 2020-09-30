 
17:47 30 сентября 2020Новости
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Фестиваль Manhattan Short пройдет в «Пионере»

News_detailed_picture© «Пионер»

1 октября в московском кинотеатре «Пионер» начнутся показы Манхэттенского фестиваля короткометражного кино 2020 года (Manhattan Short 2020).

Об этом сообщает сайт «Пионера».

«Как провезти холодильник через границу, когда тебе 8 лет? Что может пойти не так во время образцового допроса? Как белка оказалась за дирижерским пультом? Экран кинотеатра становится местом для откровений и последней надеждой быть услышанными. Особенность фестиваля – всемирное голосование за лучший фильм на более чем 400 площадках по всему миру», — пишут организаторы фестиваля.

В программе девять фильмов из разных стран:

  • «Безопасное пространство» (Safe Space, Австралия), реж. Джек Робб
  • «Подарок» (The Present, Палестина), реж. Фарах Набулси
  • «Палочка» (The Stick, Финляндия), реж. Теппо Айраксинен
  • «Экзамен» (Exam, Иран), реж. Сония К. Хадад
  • «Прости меня, пес» (Россия), реж. Никита Хозяинов
  • «Белый глаз» (White Eye, Израиль), реж. Томер Шушан
  • «Наклейка» (Sticker, Северная Македония), реж. Георгий М. Унковский
  • «Два мальчика» (Two Little Boys, США), реж. Фарбод Хоштинат
  • «Маэстро» (Maestro, Франция), реж. Иллоджик


Все фильмы будут демонстрироваться на языке оригинала с русскими субтитрами.


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