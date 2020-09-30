Фестиваль Manhattan Short пройдет в «Пионере»

© «Пионер»

1 октября в московском кинотеатре «Пионер» начнутся показы Манхэттенского фестиваля короткометражного кино 2020 года (Manhattan Short 2020).

Об этом сообщает сайт «Пионера».

«Как провезти холодильник через границу, когда тебе 8 лет? Что может пойти не так во время образцового допроса? Как белка оказалась за дирижерским пультом? Экран кинотеатра становится местом для откровений и последней надеждой быть услышанными. Особенность фестиваля – всемирное голосование за лучший фильм на более чем 400 площадках по всему миру», — пишут организаторы фестиваля.

В программе девять фильмов из разных стран:

«Безопасное пространство» (Safe Space, Австралия), реж. Джек Робб

«Подарок» (The Present, Палестина), реж. Фарах Набулси

«Палочка» (The Stick, Финляндия), реж. Теппо Айраксинен

«Экзамен» (Exam, Иран), реж. Сония К. Хадад

«Прости меня, пес» (Россия), реж. Никита Хозяинов

«Белый глаз» (White Eye, Израиль), реж. Томер Шушан

«Наклейка» (Sticker, Северная Македония), реж. Георгий М. Унковский

«Два мальчика» (Two Little Boys, США), реж. Фарбод Хоштинат

«Маэстро» (Maestro, Франция), реж. Иллоджик



Все фильмы будут демонстрироваться на языке оригинала с русскими субтитрами.







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