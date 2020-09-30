В летнем кинотеатре «Гаража» покажут аудиовизуальные перформансы

© Музей современного искусства «Гараж»

9 и 10 октября в летнем кинотеатре Garage Screen Музея современного искусства «Гараж» в Парке Горького авангардные музыканты, видео- и медиахудожники представят программу аудиовизуальных перформансов «Экранизация».

Программа подготовлена фестивалем экспериментальной музыки Fields и командой Garage Screen.

«Интерактивный пленэр под гитарную импровизацию, игрушечный спектакль, сопровождающий "пластмассовую" электронику, академический опус для четырех ударных установок, оборудованных пьезодатчиками, и нейросети, которые становятся режиссерами, — каждая визуализация обещает быть уникальной», — сообщает сайт музея «Гараж».

Участники программы «Экранизация 1» (9 октября): гитарист Павел Додонов, саксофонист Александр Сереченко (solo.operator), Ансамбль детских музыкальных инструментов (ADMI) и художники TAU и Катя Пряник.

Участники программы «Экранизация 2» (10 октября): музыкальный живописец X.Y.R., видеохудожник Михаил Григорьев, авангардный сторителлер Zurkas Tepla и ударный квартет Drumazhur, который исполнит сочинение Анны Михайловой.







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