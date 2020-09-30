Выставка Вагана Сакияна пройдет в Москве

Ваган Сакиян. Зангезур. 1992. Оргалит, масло © Из коллекции Ксении Богемской и Алексея Турчина

22 октября в Музее русского лубка и наивного искусства в Москве откроется выставка Вагана Сакияна «От чистого истока».

Впервые в одной экспозиции будут собраны работы из музейных и частных собраний, иллюстрирующие творческий путь художника, сообщают организаторы выставки.

«Сакиян прошел длинный жизненный путь, — отмечают они, — от работы шофером на грузовом автомобиле на стройках Москвы до признания его художественного таланта экспертами-искусствоведами и коллекционерами наивного искусства во многих странах мира. Его искусство стало своеобразным мостиком между армянской и русской традицией, вобрав мифологическую, ландшафтную и историческую ткань двух культур. Ваган Сакиян с одинаковой смелостью, ясностью и простотой рассказывал как о библейской истории, так и о повседневной жизни. И в этой внешней простоте сокрыта глубина мысли и сила воздействия образов и сюжетов».

На выставке будут представлены работы из фондов Музея русского лубка и наивного искусства, Музея органической культуры, коллекции Ксении Богемской и Алексея Турчина, а также собраний Дмитрия Шахова, Анны Соболевой и коллекции современного искусства «СДМ-банка». Экспозицию дополнят архивные материалы, предоставленные дочерью художника, Натальей Сакиян.

Выставка Вагана Сакияна «От чистого истока» в Музее русского лубка и наивного искусства продлится до 29 ноября.

Адрес музея: Малый Головин пер., д. 10, стр. 1

Ваган Еревандович Сакиян родился 1926 году в селе Лчашен в Армении. В 1943 году ушел на фронт. Прошел Великую Отечественную войну, демобилизовался в 1950 году. Всю жизнь проработал шофером на автобазе в Москве. В 1970-е годы после выхода на пенсию впервые взял в руки кисти и краски и стал создавать картины, навеянные восполнениями детства и юности. В 1980-е году продавал свои картины в Измайлове. С начала 1990-х годов выставлялся в галереях, работал для коллекционеров.

Работы Вагана Сакияна хранятся в фондах Музея русского лубка и наивного искусства, Владимиро-Суздальского музея-заповедника, музея-заповедника «Царицыно», в собрании современного искусства «CДМ-банка», российских и зарубежных частных коллекциях, в том числе в коллекции навивного искусства Ксении Богемской и Алексея Турчина.







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