На фирме «Мелодия» вышел альбом с музыкой Шостаковича для кино и театра

К открытию 42-го Московского международного кинофестиваля (ММКФ) фирма «Мелодия» выпустила двухдисковый сет «Дмитрий Шостакович. Музыка для кино и драматического театра».

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу фирмы «Мелодия».

«Музыка звучит в интерпретациях Геннадия Рождественского, Эмина Хачатуряна, Николая Рабиновича, Эдуарда Серова», — уточнили в пресс-службе.

На альбоме записаны произведения, сочиненные Шостаковичем для фильмов «Златые горы» (1931), «Подруги» (1935), «Овод» (1955) и «Гамлет» (1964).

Из музыки к театральным постановкам представлены сюита из спектакля Театра имени Вахтангова «Гамлет» (1932) и фрагменты из музыки к спектаклям «Человеческая комедия» (1934) Театра имени Вахтангова и «Король Лир» (1941) Большого драматического театра Ленинграда.

Цифровое издание содержит два дополнительных трека. Оно доступно на платформах Apple Music, Spotify, «Яндекс.Музыка» и YouTube Music.

В этом году ММКФ первоначально планировалось провести весной, но из-за пандемии коронавируса COVID-19 организаторы решили перенести его на осень.

Фестиваль пройдет с 1 по 8 октября. В конкурсную программу отобраны 13 фильмов из 10 стран, на открытии будет представлен дебютный полнометражный фильм режиссера Михаила Локшина «Серебряные коньки».







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