Умер Юрий Орлов

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27 сентября в США в возрасте 96 лет умер физик, правозащитник, диссидент, основатель и первый руководитель Московской Хельсинкской группы Юрий Орлов.
Об этом сообщает «Радио Свобода».
Юрий Федорович Орлов родился в 1924 году в Подмосковье, в 1943–1945 годах воевал на фронте, был награжден орденами и медалями. После войны работал истопником в Москве, экстерном закончил среднюю школу, в 1952 году окончил физико-технический факультет МГУ (ныне МФТИ).
В 1953 году начал работать в Теплотехнической лаборатории АН СССР (ныне Институт теоретической и экспериментальной физики). После того, как в 1956 году на партийном собрании назвал Сталина и Берию «убийцами, стоявшими у власти», был ислючен из КПСС и уволен из института.
С 1956 года был сотрудником Ереванского физического института АН Армянской ССР. Доктор физико-математических наук (1963), член-корреспондент АН Армянской ССР (1968). Также работал в Институте ядерной физики СОАН СССР в Новосибирске и в Институте земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн АН СССР, откуда был уволен в 1972 году за поддержку академика Андрея Сахарова.
Публиковался в самиздате, с 1973 года входил в советскую группу «Международной амнистии», в 1976 году основал и возглавил Московскую Хельсинкскую группу (МХГ).
В 1976 году Юрий Орлов был арестован и весной 1977 года приговорен к 7 годам лагеря и 5 годам ссылки. Отбыв полностью срок заключения и два года ссылки, в 1986 году был лишен советского гражданства и принудительно выслан из СССР в обмен на арестованного в США советского разведчика.
За границей Юрий Орлов работал в Корнеллском университете (США), Брукхейвенской национальной лаборатории (США), Европейском центре ядерных исследований (ЦЕРН, Швейцария), Юлихском исследовательском центре (Германия). В 1993 году получил гражданство США.
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