 
17:19 28 сентября 2020Новости
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ММОМА представит ретроспективу Павла Леонова

News_detailed_pictureПавел Леонов. Русские путешественники в Африке в ночное время. 1969. Картон, масло© Собрание Московского музея современного искусства

14 октября в Московском музее современного искусства (ММОМА) откроется ретроспективная выставка Павла Леонова (1920-2011), приуроченная к столетию со дня рождения художника.

Выставка «Зазеркалье Павла Леонова» охватит все темы и периоды творчества одного из главных представителей русского наивного искусства от первых опытов 1960-х годов до работ последних лет жизни, сообщает пресс-служба ММОМА.

«За тридцать лет с момента открытия экспертами Павла Леонова его искусство вошло в научный оборот, а его произведения пополнили государственные собрания и составили богатейшие частные коллекции, — отмечают организаторы выставки. — Его живопись с течением времени обросла целым облаком коннотаций, а в контексте современного искусства она стала приметой эпохи заката советского мифа и начала постсоветской истории. Образы, созданные Павлом Леоновым, вдохновили современных мультипликаторов и кинематографистов. Его художественный лексикон повлиял на современных авторов в различных видах и жанрах искусства».

Ретроспектива представит более 120 произведений из государственных собраний и крупнейших частных коллекций Москвы и регионов России. Экспозиция построена по принципу биографии. Ее составят семь тематических разделов, расположенных в соответствии с хронологией жизни Павла Леонова и отражающих взгляд самого художника на свою жизнь.

Помимо работ из коллекции ММОМА в экспозицию войдут произведения из Музея русского лубка и наивного искусства, Владимиро-Суздальского историко-художественного и архитектурного музея-заповедника, Ивановского областного художественного музея, Ивановского областного координационно-методического центра культуры и творчества, галерей «Ковчег», «Роза Азора», а также из частных коллекций России.

Выставка «Зазеркалье Павла Леонова» продлится до 14 февраля 2021 года. В программу выставки входит показ документального фильма о жизни и творчестве Павла Леонова, созданного специально к юбилею художника режиссером Мурадом Ибрагимбековым и сценаристом Павлом Финном.

17 декабря в Государственном институте искусствознания состоится всероссийская научно-практическая конференция «Творчество Павла Леонова в контексте современного искусства». В ней примут участие специалисты в области современного и любительского искусства, искусствоведы, культурологи, философы и коллекционеры.


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