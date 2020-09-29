ММОМА представит ретроспективу Павла Леонова

О символах и концептах Беларуси-2020
Александр Морозов начинает составлять нарративный и визуальный словарь революции в Беларуси29 сентября 2020665
14 октября в Московском музее современного искусства (ММОМА) откроется ретроспективная выставка Павла Леонова (1920-2011), приуроченная к столетию со дня рождения художника.
Выставка «Зазеркалье Павла Леонова» охватит все темы и периоды творчества одного из главных представителей русского наивного искусства от первых опытов 1960-х годов до работ последних лет жизни, сообщает пресс-служба ММОМА.
«За тридцать лет с момента открытия экспертами Павла Леонова его искусство вошло в научный оборот, а его произведения пополнили государственные собрания и составили богатейшие частные коллекции, — отмечают организаторы выставки. — Его живопись с течением времени обросла целым облаком коннотаций, а в контексте современного искусства она стала приметой эпохи заката советского мифа и начала постсоветской истории. Образы, созданные Павлом Леоновым, вдохновили современных мультипликаторов и кинематографистов. Его художественный лексикон повлиял на современных авторов в различных видах и жанрах искусства».
Ретроспектива представит более 120 произведений из государственных собраний и крупнейших частных коллекций Москвы и регионов России. Экспозиция построена по принципу биографии. Ее составят семь тематических разделов, расположенных в соответствии с хронологией жизни Павла Леонова и отражающих взгляд самого художника на свою жизнь.
Помимо работ из коллекции ММОМА в экспозицию войдут произведения из Музея русского лубка и наивного искусства, Владимиро-Суздальского историко-художественного и архитектурного музея-заповедника, Ивановского областного художественного музея, Ивановского областного координационно-методического центра культуры и творчества, галерей «Ковчег», «Роза Азора», а также из частных коллекций России.
Выставка «Зазеркалье Павла Леонова» продлится до 14 февраля 2021 года. В программу выставки входит показ документального фильма о жизни и творчестве Павла Леонова, созданного специально к юбилею художника режиссером Мурадом Ибрагимбековым и сценаристом Павлом Финном.
17 декабря в Государственном институте искусствознания состоится всероссийская научно-практическая конференция «Творчество Павла Леонова в контексте современного искусства». В ней примут участие специалисты в области современного и любительского искусства, искусствоведы, культурологи, философы и коллекционеры.
Понравился материал? Помоги сайту!
Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней
Лента наших текущих обновлений в Яндекс.Дзен
Подписывайтесь
на наши обновления!
Рассылка COLTA.RU
Канал COLTA.RU в Яндекс.Дзен
18:08Юрию Дмитриеву увеличили срок до 13 лет
17:50На фирме «Мелодия» вышел альбом с музыкой Шостаковича для кино и театра
16:44В Музее прикладного искусства продолжится выставка «Перерыв 15 минут»
15:30Театр наций представит премьеру спектакля «Горбачев»
13:59Гиляровские чтения пройдут в Москве
13:37Вручение премии «Ника» отложили до будущей весны
13:02Каннский фестиваль решили провести в сокращенном формате
12:11Объявлена программа фестиваля Context. Diana Vishneva
Вчера
17:19ММОМА представит ретроспективу Павла ЛеоноваВсе новости
Александр Морозов начинает составлять нарративный и визуальный словарь революции в Беларуси29 сентября 2020665
Константин Акинша о кельнской выставке оригиналов и фейков русского авангарда28 сентября 20201289
Параллельно акциям протеста в Беларуси проходит «партизанский» музыкальный фестиваль «Неноев ковчег» — в лесной глуши и посреди озера, но за ним можно следить в онлайн-трансляции. Зачем он нужен? Репортаж Людмилы Погодиной28 сентября 20201339
«Эта песня максимально о вечном»: участники дум-дрон-трио «Оцепеневшие» о короле лаконизма Василии Шумове25 сентября 20202877
Виктория Мусвик о постсоветском мире, механике солидарности и двух минских изданиях 2019 года25 сентября 20203859
Видным московским рок-авангардистам «Вежливому отказу» исполняется 35 лет. Григорий Дурново задается вопросом: а рок ли это? Русский рок? Что это вообще такое?24 сентября 20204073
На фоне сплетен о втором локдауне в Екатеринбурге провели Ural Music Night — городской фестиваль, который посетили 170 тысяч зрителей. Денис Бояринов — о том, как на Урале побеждают пандемию23 сентября 20203735
Зачем в Швеции организовали проект #guytalk, состоящий из встреч в мужской компании, какую роль в жизни мужчины играет порно и почему мальчики должны уже смело разрешить себе плакать23 сентября 20206948
В Швеции есть горячая телефонная линия, куда могут обратиться мужчины и женщины, которые хотят бороться со своей склонностью к насилию. Как это работает?23 сентября 20204410
Режиссер «Просмотровой будки» — о том, как его фильм о невозможности коммуникации между произраильским и пропалестинским субъектами вдруг стал формой такого диалога23 сентября 20203407
Глава из новой книги Андрея Солдатова и Ирины Бороган «Свои среди чужих. Политические эмигранты и Кремль»22 сентября 20204313
Медиакритика на фестивале «Панорама» в «Москино»22 сентября 20203432