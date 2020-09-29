Арктический форум искусств объявил программу

Кураторы IV Арктического форума искусств Кристина Дрягина и Екатерина Шарова (Арктический институт искусств) © Арктический институт искусств

С 10 октября по 30 декабря Арктический институт искусств в сотрудничестве с Творческим объединением кураторов ТОК проведут в онлайн-формате IV Арктический форум искусств. Тема форума — «Экосистемы невидимого», в его программе выставки современного искусства, показы, семинары и дискуссии с экспертами.

Как сообщают организаторы, задачи форума в этом году — представить современные художественные, кураторские и исследовательские практики, связанные с изучением глобального Севера и его экосистем, а также (вос)создать и восстановить неизвестные или исключенные исторические и этнические нарративы Арктики.

Форум откроет виртуальная выставка, на которой впервые будут представлены проекты и архивные материалы художников, работавших с темой повседневности коренных народов Арктики.

Ключевым событием форума станет симпозиум «Взаимозависимость как необходимость», который пройдет 16–18 октября. Основной темой симпозиума станет взаимозависимость как необходимая предпосылка сосуществования в новых условиях глобального кризиса, спровоцированного последствиями пандемии, и как неотъемлемая составляющая кураторской оптики. Куратором и автором концепции симпозиума выступает Творческое объединение кураторов ТОК (Анна Биткина и Мария Вейц).

Особое внимание на aоруме будет уделено молодым художникам Севера, они будут представлены российскому зрителю впервые совместно с Анкоридж музеем (Аляска, США). Помимо этого, в ноябре состоится премьера трех новых фильмов об устойчивой архитектуре в Арктике, созданных в сотрудничестве с Северонорвежским центром дизайна и архитектуры.

Также в программе форума семинар междисциплинарного проекта «Культурные тропы» по актуализации уникальных знаний о ручном труде на севере Скандинавии и России, и презентация книги о современном искусстве и культуре Севера, «Север 2.0», работа над которой велась последние два года.

Одновременно с началом IV Форума будет запущена онлайн-платформа Арктический институт искусств, на которой будет представлен архив мероприятий трех предыдущих форумов и результаты работы кураторов Форума Кристины Дрягиной и Екатерины Шаровой по созданию интерактивной карты современного искусства и художественного сообщества российского Севера.

Арктический форум искусств проводится при поддержке Фонда президентских грантов, Северного культурного фонда, Норвежского Баренцева секретариата и Министерства культуры Архангельской области







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